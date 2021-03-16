Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

16.03.2021 21:39
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 121 milyon 20 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 676 bini, iyileşenlerin sayısı 97 milyon 597 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 121 milyon 20 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 676 bini, iyileşenlerin sayısı 97 milyon 597 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 147 bine, Brezilya'da 11 milyon 525 bine, Hindistan'da 11 milyon 438 bine ve Rusya'da 4 milyon 409 bine ulaştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arası çocuklarda aşı çalışmasına başladığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, salgında şu anda virüse karşı zafer ilan etmenin başka bir salgın dalgası riski doğurabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de salgının başlangıcından bu yana hava yolu ile seyahat eden yolcu rakamlarında en yüksek seviyenin görüldüğü bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından kullanımı durdurulan Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği aşının işe yaradığını ve bu yüzden de dünyanın "Küresel Britanya"ya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Kovid-19 salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını söyledi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu ve bilimsel incelemeye devam edeceklerini söyledi.

İsveç, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşısının kullanımını askıya aldı.

Yunanistan, Avrupa'da bazı ülkelerde kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımına devam edilmesine karar verdi.

AB üyesi Avusturya, Çekya, Bulgaristan, Slovenya, Hırvatistan, Letonya, birlik içinde aşıların adil dağıtımına ilişkin yaşanan sorunların giderilmesi için "düzeltme mekanizması"nın hayata geçirilmesi talebinde bulundu.

AB, BioNTech- Pfizer'in geliştirdiği aşıdan ikinci çeyrekte 200 milyon dozun üzerinde teslim edeceğini açıkladı.

Norveç'in başkenti Oslo'da, salgın tedbirleri kapsamında evlerde en fazla iki kişinin ağırlanabileceği bildirildi.

Nevruz Bayramı'nda ülke içi seyahatlerin artması ile vaka sayılarında yükseliş beklenen İran'da, İngiltere ile olan uçuş yasağının 1 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi.

İran'da Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı "Fahra"nın tanıtımı ve insan üzerindeki ilk denemesi yapıldı.

Sırbistan'da vaka sayılarının artması üzerine 22 Mart Pazartesi gününe kadar yalnızca eczane, fırın ve benzin istasyonlarının çalışmasına karar verildi.

Çin, ülkede dördüncü Kovid-19 aşısının acil durum kullanımını onayladı.

Pekin yönetimi, Hong Kong üzerinden Çin vizesi başvurusunda bulunan Çin aşısı yaptırmış yabancılardan sağlık raporu istenmeyeceğini belirtti.

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, AstraZeneca tarafından üretilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

Malezya Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programından Sorumlu Bakanı Hayri Cemaleddin, ülkede 18 Mart'tan itibaren Çinli firmanın geliştirdiği Sinovac aşısının uygulamaya başlanacağını açıkladı.

Özbekistan'da yaklaşık 3 aydır 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısının yeniden artışa geçmesi üzerine başkent Taşkent'te tedbirler artırıldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da vaka sayılarının artması nedeniyle Nevruz Bayramı öncesi karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı.

Somali'de, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen aşıların uygulanmasına başlandı.

Nijerya hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait (BAE) Emirates Hava Yolları şirketinin, sürekli olarak PCR testi olmayan yolculara uçuş izni vermesi nedeniyle ülkeye uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 salgınının kadınlar ve kızların karşılaştıkları en ayrımcı kriz olduğunu ve salgında kadınların erkeklerden daha fazla işlerini kaybettiğini bildirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Brezilya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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