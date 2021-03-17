Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 121 milyon 540 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 686 bini, iyileşenlerin sayısı 97 milyon 982 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 235 bine, Brezilya'da 11 milyon 609 bine, Hindistan'da 11 milyon 471 bine ve Rusya'da 4 milyon 418 bine ulaştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların güvenli olduğunu belirterek, herkese aşı olma çağrısında bulundu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, AstraZeneca aşısının kullanımının, kanda pıhtılaşma riski oluşturduğu gerekçesiyle askıya alınmasının yerinde bir karar olduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı ülkelerin askıya aldığı Oxford-AstraZeneca'nın aşısını olacağını açıkladı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, AstraZenaca'nın aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasının ardından aşıya olan güvenlerinin kaybolmadığını söyledi.

Meksika, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıyı kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan "aşı sertifikası" için yasal düzenleme hazırladı.

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, kıtaya ulaşan aşının şimdiye kadar 10 milyon doza ulaştığını ve bu rakamın ihtiyaca kıyasla "devede kulak" olduğunu söyledi.

BM tarafından yayımlanan raporda, salgında kesintiye uğrayan sağlık hizmetlerinin Güney Asya ülkelerinde yaklaşık 239 bin anne ve çocuğun ölümüne yol açmış olabileceği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısının son 1 hafta azaldığını bildirdi.

İsrail'de yurt dışından dönenlere elektronik bileklik takılması

Pakistan'a 500 bin doz aşı hibe eden Çin, İslamabad yönetimine 500 bin doz aşı desteğinde daha bulundu.

İsrail, yurt dışından dönenlere iki haftalık karantina boyunca elektronik bileklik takılmasını zorunlu hale getireceğini duyurdu.

İsrail'de yapılan bir araştırmada, hamileyken aşı yaptıran kadınların bebeklerinde virüse karşı antikor bulunduğu tespit edildi.

Filipinli yetkililer, Kovid-19 enfeksiyonlarında endişe verici artışı kontrol altına almak için mücadele edildiği, bu nedenle ülkeye yabancıların girişini geçici olarak yasaklama kararı alındığını açıkladı.

Endonezya Ulema Meclisi (MUI), ülkede devam eden toplu aşılama programına yönelik ramazan ayında aşı olmanın orucu bozmadığı konusunda fetva yayımladı.

Güney Koreli yetkililerin, ülkedeki tüm yabancı işçilerin Kovid-19 testi yaptırmalarına zorunluluk getiren açıklaması, "ülkede yabancılara karşı ayrımcılık yapıldığına" yönelik eleştirilere neden oldu.

Kazakistan, AstraZeneca aşısında yan etkilerin görülmesi nedeniyle tedarik görüşmelerini durdurdu.

Özbekistan'da, salgın nedeniyle bu yıl da Nevruz Bayramı resmi kutlamalarının düzenlenmeyeceği bildirildi.

Ukrayna'da son 24 saatte salgın nedeniyle 289 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük ölü sayısı" kayıtlara geçti.

Zimbabve'de hükümet, salgınla mücadele kapsamında, aldığı hapis cezasının üçte birini tamamlayan mahkumları affettiğini açıkladı.