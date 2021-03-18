Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

18.03.2021 21:11
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 122 milyon 126 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 696 bini, iyileşenlerin sayısı 98 milyon 376 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 122 milyon 126 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 696 bini, iyileşenlerin sayısı 98 milyon 376 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 301 bine, Brezilya'da 11 milyon 700 bine, Hindistan'da 11 milyon 511 bine ve Rusya'da 4 milyon 428 bine ulaştı.

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, Kovid-19 tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı.

AB ayrıca, Kovid-19 aşı tedarikinde sorunlar yaşadığı AstraZeneca şirketine karşı yasal süreç başlatılmasının ilk aşaması olarak mektup göndermeyi planlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge de bazı ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." dedi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerinden fazla olduğunu bildirdi.

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), AB ülkelerinin kullanımını durdurduğu AstraZeneca aşısının faydasının risklerinden daha fazla olduğunu yineledi.

Kovid-19 salgınının ilk dalgasında özellikle ölümlerin çokluğu sebebiyle cenazelerin askeri kamyonlarla taşındığı görüntülerle hatırlanan İtalya'nın Bergamo kentinde salgında kaybedilen 100 bini aşkın kişi törenle anıldı.

Almanya'da bazı eyaletlerin başbakanları, AB'de üretilen aşıların ihracatının durdurulmasının düşünülmesini istedi.

Bulgaristan'da vaka ve ölüm oranlarındaki artış nedeniyle önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasına karar verildi. Buna göre, lokanta, sinema, tiyatro, kültür merkezleri, spor salonları ve alışveriş merkezlerinin kapatılacağını, öğrencilerin de uzaktan eğitime geçeceği ifade edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 15 bin 53 Kovid-19 vakasıyla, 2021'in en yüksek günlük rakamı kaydedildi.

Gana'nın, Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V isimli aşıdan 15 bin doz aldığı bildirildi.

AstraZeneca aşılarından toplam 146 bin 10 doz da Ekvador'a ulaştı.

Pakistan'da ise özel bir şirketin sipariş ettiği 50 bin doz Sputnik V aşısı yetkililere teslim edildi.

Çinli firma Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşılarının Malezya'da kullanımı başladı.

Gambiya'da da DSÖ'nün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen Kovid-19 aşıları kullanılmaya başlandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Kovid-19'a karşı geliştirilen AstraZeneca aşısını olurken, ülkenin Ahıska kentinde AstraZeneca aşısı uygulanan bir hemşirenin komaya girdiği bildirildi. Gürcistan hükümeti bu duruma rağmen aşıyı kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 3 oyuncu Kovid-19'a yakalandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında oynanması gereken Inter-Sassuolo karşılaşması, ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle Milano yerel sağlık makamlarının kararıyla ertelendi.

Dünya Sağlık Örgütü, Münir Karaloğlu, Avrupa Birliği, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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