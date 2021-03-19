Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

19.03.2021 21:09
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 122 milyon 662 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 707 bini, iyileşenlerin sayısı 98 milyon 862 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 122 milyon 662 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 707 bini, iyileşenlerin sayısı 98 milyon 862 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 365 bine, Brezilya'da 11 milyon 787 bine, Hindistan'da 11 milyon 551 bine ve Rusya'da 4 milyon 437 bine ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya konulan ek kaldıraç oranındaki (SLR) geçici değişikliğin daha önce planlandığı gibi 31 Mart'ta sona ereceğini duyurdu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgında Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı aşılamayla durdurmaya yetecek kadar aşının bulunmadığını belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verdi.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA) dün onay vermesiyle İtalya, 15 Mart'ta askıya aldığı AstraZeneca aşısının kullanımına bugün yeniden başladı.

EMA'nın dün AstraZeneca aşısının "güvenli ve faydalarının risklerinden fazla olduğunu" duyurmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de aynı yönde görüş bildirdi.

Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği aşıdan 1 milyon doz, Meksika'ya ulaştı.

Norveç Başbakanı Erna Solberg hakkında, doğum günü kutlamasında salgın kısıtlamasını iki kere ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede kitlesel aşılamanın ikinci etabına geçtiklerini duyurdu.

Üçüncü dalganın etkili olduğu Polonya'da toplam vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı.

Macaristan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 bin 759 vaka ile "salgın sürecindeki en yüksek günlük vaka sayısının" görüldüğünü açıkladı.

Slovenya'da Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Başbakan Janez Jansa, Meclis Başkanı İgor Zorcic ve Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca'ya, AstraZeneca aşısı uygulandı.

Azerbaycan'da salgınla mücadele kapsamında uygulanan ve 1 Nisan'da sona ermesi beklenen karantina, 1 Haziran'a kadar uzatıldı.

Gürcistan'ın Ahıska kentinde AstraZeneca aşısı uygulandıktan sonra komaya giren 27 yaşındaki hemşirenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya Gıda ve İlaç Ajansı, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının "güvenli ve etkili" olduğu açıklaması üzerine aşının yeniden kullanımını onayladı.

Japonya'da hükümet, salgınla mücadele kapsamında Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını, planlandığı gibi pazar gecesi kaldıracağını açıkladı.

Bangladeş'te aşılama uygulamalarına destek olmak için Dünya Bankasının 500 milyon dolar sağlayacağı duyuruldu.

Suudi Arabistan yönetimi, ramazan ayında teravih namazlarının Medine'deki Mescid-i Nebevi'de kılınabileceğini bildirdi.

Walter Steinmeier, cumhurbaşkanı, Brezilya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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