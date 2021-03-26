Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 126 milyon 418 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 771 bini, iyileşenlerin sayısı 101 milyon 974 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 780 bine, Brezilya'da 12 milyon 324 bine, Hindistan'da 11 milyon 855 bine ve Rusya'da 4 milyon 501 bine ulaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield, Kovid-19'un orijininin Çin'deki bir laboratuvar olduğunu savundu.

Brezilya'da Sao Paulo eyaletine bağlı biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü, geliştirdiği yerli ButanVac aşısı için klinik deneylere başlamak istediğini belirtti.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai şehrindeki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'ya, salgına yönelik belirlenen sağlık protokollerine uymadığı gerekçesiyle ceza verildi.

Meksika, ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 200 bini aşan 3. ülke oldu.

Arjantin Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresinin (ANMAT), Sinopharm aşısını 60 yaş üstü kişilerde acil kullanım için önerdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve bir grup uluslararası organizasyon, aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verilmesi için ülkelere çağrıda bulundu.

DSÖ'nün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Afrika'da 44 ülkeye aşı gönderildiği açıklandı.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybih, Arap ülkelerindeki mevkidaşlarına Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklara karşı Yemen'e destek olmaları çağrısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), salgınla mücadelede DSÖ'nün öncülük ettiği program kapsamında gönderilen 43 bin 800 doz AstraZeneca aşısının teslim alındığını duyurdu.

Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde, salgın durumunun kötüleşmesi üzerine 29 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında ilkokul ve liselerde uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Karadağ'ın Gusinje, Plav, Petnjica, Rozaje, Zabljak, Andrijevica, Danilovgrad, Budva, Tivat, Kolasin ve Tuzi belediyelerinde, salgın nedeniyle 18 Mart'ta ara verilen yüz yüze eğitimin, 29 Mart Pazartesi günü yeniden başlaması kararlaştırıldı.

Endonezya Kültür Bakanı Muhadjir Effendy, salgının devam etmesi nedeniyle bayram tatilini kapsayacak şekilde 6-17 Mayıs tarihlerinde halkın memleketlerine gidişine kısıtlama getirildiğini belirtti.

Malezya Savunma Bakanlığı, Sarawak eyaletinde salgın tedbirleri kapsamında uygulanan Şartlı Sınırlı Faaliyet Düzeni (CMCO) uygulamasın 12 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Japonya'da salgınının etkisiyle Şubat 2020'den bu yana 1200'den fazla işletmenin iflas ettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hükümetin 42 milyon doz daha aşı satın alacağını açıkladı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, vaka sayılarındaki artış nedeniyle kabine ve meclis toplantılarına ara verme kararı aldı.

Umman'da 28 Mart- 8 Nisan'da saat 20.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilirken, 12. sınıf öğrencilerinin bundan muaf tutulduğu kaydedildi.

Katar Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi kapalı alanlarda tüm toplantıların engellenmesi ve açık alanlarda en fazla 5 kişinin toplanmasına izin verilmesini kararlaştırdı. Kapalı ve açık alanlarda düğünlerin yasaklanması gibi pek çok kısıtlamayı içeren kararın bugünden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi'ndeki bankaların sermaye oranlarındaki düşüşe rağmen salgının olumsuz etkilerine dayanacak ve ekonomik toparlanmayı finanse edecek kadar sermayeye sahip olduğunu bildirdi.