Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

27.03.2021 21:07
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 127 milyon 34 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 783 bini, iyileşenlerin sayısı 102 milyon 391 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 127 milyon 34 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 783 bini, iyileşenlerin sayısı 102 milyon 391 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 871 bine, Brezilya'da 12 milyon 407 bine, Hindistan'da 11 milyon 969 bine ve Rusya'da 4 milyon 510 bine ulaştı.

Brezilya'da salgın sebebiyle son 24 saatte 3 bin 650 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı olarak kayda geçti.

Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 yeni vaka kaydedilirken, ülkede son 24 saatte hastanelerde 304 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 594 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda "güçlü bağışıklık tepkisi" oluştuğu bildirildi.

Vaka sayısının 3,5 milyonu geçtiği İtalya'da yerleşik nüfusun, doğum oranlarındaki düşüş ve salgın yüzünden ölümlerin en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle son bir yılda yaklaşık 384 bin azaldığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, elinde DSÖ'nün acil kullanıma onay verdiği aşıları bulunduran ülkelere seslenerek, dünyanın 20 yoksul ülkesine ivedilikle 10 milyon doz aşı bağışlanması çağrısında bulundu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, Nevruz bayramında salgın nedeniyle alınan önlemlere uyum oranının yüzde 60'ın altına düştüğünü ve salgında vaka sayılarının artış eğilimi gösterdiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgınla mücadelede ABD yaptırımlarının neden olduğu zorluklara değinerek, ülkeye aşı getirme konusunda özel sektöre izin verildiğini duyurdu.

Japonya'nın, Temmuz'daki Tokyo Olimpiyatları'na katılacak resmi yetkili sayısını, salgınla mücadele kapsamında yarı yarıya düşürmeyi planladığı açıklandı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Fıng Zıcian, yeni tip koronavirüsün laboratuvardan sızdırıldığı ihtimalinin mümkün olmadığını belirtti.

Tunus Sağlık Bakanlığı salgın önlemleri kapsamında getirilen kısmi sokağa çıkma yasağını pazartesi gününden itibaren iki hafta uzatma kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Pfizer, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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