Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

31.03.2021 21:15
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 129 milyon 177 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 821 bini, iyileşenlerin sayısı da 104 milyon 179 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 129 milyon 177 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 821 bini, iyileşenlerin sayısı da 104 milyon 179 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 110 bine, Brezilya'da 12 milyon 664 bine, Hindistan'da 12 milyon 220 bine ve Fransa'da 4 milyon 585 bine ulaştı.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın Kovid-19 sürecinin ilk günlerinde, salgınla mücadelede gerekli kritik tıbbi malzemeleri alması için uyarıldığına ilişkin resmi belgeler yayımlandı.

AstraZeneca aşısının, Almanya genelinde sadece 60 yaş üstü kişilerde kullanılması tavsiye edildi.

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW de salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiğini belirterek, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1,5 daralacağı öngörüsünde bulundu.

Almanya'da Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ise diğer 14 eyaletin başbakanlarına Kovid-19 salgınının üçüncü dalgasıyla mücadelede sert tedbirlerin uygulanması çağrısı yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19'dan ölenler için anma duvarı oluşturuldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da ise yarın başlayacak karantina süresince ilk defa eski şehirde yer alan bazı turistik dış mekanlarda maske kullanılması zorunlu kılındı.

BioNTech'in Kovid-19'a salgınına karşı geliştirdiği aşının Marburg'daki üretim tesisi basın mensuplarınca görüntülendi.

BioNTech aşısının ayrıca 12-15 yaşındaki gençlerde enfeksiyonu önlemede tamamen etkili olduğu bildirildi.

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Müdür Yardımcısı Konstantin Savenkov, hayvanlar için geliştirdikleri Kovid-19 aşısının tescillendiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB), üreticilerin yılın ilk çeyreğinde toplam 107 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim ettiklerini duyurdu.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca firmasının Kovid-19'a karşı ürettiği aşının "faydalarının risklerine ağır bastığı" şeklinde görüşlerinin değişmediğini kaydetti.

Ürdün'de 70 İslam alimi, Kovid-19 nedeniyle kapalı olan mescitlerin cuma günleri açılması için Kral 2. Abdullah'a mektup gönderdi.

Çinli yetkililer, Myanmar sınırındaki bir kentte, 9 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bilim insanları, insan vücudunun Kovid-19'a karşı geliştirdiği bağışıklık hücrelerinin, virüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan türlerine karşı da koruma sağladığını duyurdu.

Fas'ın, Kovid-19'un mutasyona uğrayan türüne karşı aldığı tedbirler kapsamında İspanya ile uçuşları askıya almasıyla, bu ülkede tatilde olan 3 bin kadar İspanyolun mahsur kaldığı belirtildi.

Güney Kore'de Kovid-19 aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana toplamda 852 bin 202 kişi aşılandı.

Yemen'e Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 360 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştığı bildirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün ülkesinde Kovid-19 kaynaklı günlük en çok ölümün yaşanmasına rağmen "Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz." dedi.

Avrupa Birliği, Brezilya, Berlin, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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