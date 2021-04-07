Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

07.04.2021 21:19
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 133 milyon 381 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 891 bini, iyileşenlerin sayısı 107 milyon 524 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 133 milyon 381 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 891 bini, iyileşenlerin sayısı 107 milyon 524 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 576 bine, Brezilya'da 13 milyon 106 bine, Hindistan'da 12 milyon 924 bine ve Fransa'da 4 milyon 841 bine ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yetişkinlerin tamamının Kovid-19 aşı programına dahil edilmesi için son tarihi 1 Mayıs'tan 19 Nisan'a çektiklerini açıkladı.

ABD'nin en kalabalık eyaleti California'da ise salgın nedeniyle ekonomiye getirilen kısıtlamaların 15 Haziran itibarıyla tamamen kaldırılacağı açıklandı.

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı olarak kayda geçti.

Hindistan'da günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 115 bin 736 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'nın Annecy kentinde AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını olduktan 11 gün sonra hayatını kaybeden 63 yaşındaki Joal Crochet'in ailesi suç duyurusunda bulundu.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, salgınla mücadelede ülke genelinde kısa süreli sert tedbirlerin alınmasının doğru olacağını söyledi.

İngiltere'de 30 yaş altındakilere kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen AstraZeneca aşısının yerine Pfizer veya Moderna'nın aşıları yapılacak. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) açıklamasında, Oxford-AstraZeneca aşısının ciddi hastalıkları önlemede halen büyük faydaları olduğu belirtildi.

Çekya'da Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onaylamadığı Rus ve Çin aşılarına karşıtlığı ile bilinen Sağlık Bakanı Jan Blatny, Başbakan Andrej Babis tarafından görevden alındı.

Hırvatistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşı çalışmalarının üçüncü aşaması başladı. Başkent Zagreb'deki fuar alanında ülkedeki 65 yaş ve altı kişiler aşılandı.

Suudi Arabistan, ramazan ayı süresince Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'a kabul edilecek günlük ziyaretçi sayısının umre için 50 bin kişiye, namaz kılanlar için de 100 bin kişiye çıkarılacağını duyurdu.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülke geneli artış trendi gösteren vakaların henüz "4. dalga risk" seviyesine ulaşmadığını söyledi.

Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ülkede Kovid-19 vakası görülmediğini belirtti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra Gazze Şeridi'nde 2 bin 672 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Tayland'da yerel vakalar arasında, Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türü tespit edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), tüm dünyayı etkisi altına Kovid-19 salgınının neden olduğu zararları hafifletmek için İslam ülkelerine "yardımlaşma" çağrısında bulundu.

Kovid-19'a yakalanan her 3 kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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