Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

08.04.2021 21:07
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 134 milyon 107 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 907 bini, iyileşenlerin sayısı 108 milyon 70 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 134 milyon 107 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 907 bini, iyileşenlerin sayısı 108 milyon 70 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 659 bin, Brezilya'da 13 milyon 197 bin, Hindistan'da 13 milyon 45 bin ve Fransa'da 4 milyon 841 bin olarak kayda geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), İngiltere varyantı olan mutant Kovid-19'un, ABD'deki en baskın virüs türü haline geldiğini açıkladı.

CDC, ayrıca Kovid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

Brezilya'da bilim insanları, yeni tip koronavirüsün daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan tür tespit etti.

Hindistan'da günlük vaka sayısı, son 24 saatte tespit edilen 126 bin 789 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca aşısının 60 yaş altına yapılmasını askıya aldı. Aşının, 60 yaş üstünde ise isteğe bağlı uygulanacağı kaydedildi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 9 ile 30 Nisan arasında geçerli olacak yeni salgın önlemlerini açıkladı. Ülke içinde eğitim veya turizm amaçlı toplu seyahatlerin iptal edildiğini söyleyen Fernandez, yüksek riskli bölgelerde, ev ziyaretlerinin, açık havada 20'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını ve 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını kaydetti.

Polonya'da son 24 saatte virüs kaynaklı 954 kişi hayatını kaybederken bunun ülkedeki en yüksek can kaybı oranı olduğu duyuruldu.

İsveçli bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, Kovid-19'u hafif atlatan 10 kişiden 1'inde hastalığın etkisinin uzun süre devam ettiğini ortaya koydu.

Sırbistan, salgınla mücadele kapsamında Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'na (KS) 20 bin doz AstraZeneca aşısı daha göndereceğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin baskıları nedeniyle aşı temini konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, kendi aşılarını piyasaya sürmek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

İran'da yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı kategorideki şehirlerde 10 Nisan'dan itibaren 10 günlük kısıtlama uygulanacağı bildirildi.

Africa CDC, Hindistan Serum Enstitüsünden Kovid-19 aşısı almayacağını duyurdu

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), salgınla mücadelede Hindistan Serum Enstitüsünden aşı almama kararı verdiklerini açıkladı.

Tunus Din İşleri Bakanlığı, salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının geçerli olduğu 30 Nisan'a kadar yatsı ve teravih namazlarının camilerde cemaatle kılınmayacağını ve camilerde toplu iftarlara müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle akciğeri ağır hasar gören kadın hastaya, eşinden ve oğlundan alınan akciğer dokuları nakledildi.

Güney Kore'de sağlık yetkilileri, AstraZeneca aşısının 60 yaş ve altındaki kişilere uygulanıp uygulanmaması konusunda karar verileceğini açıkladı.

Filipinli sağlık yetkilileri, 60 yaşın altındaki kişiler için AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığını açıkladı.

Malezya hükümeti, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Bosna Hersek'e 50 bin doz aşı yollayacağını duyurdu.

Malezya genelinde 3 kentte, geleneksel ramazan pazarları salgın nedeniyle iptal edildi.

Avustralya'da AstraZeneca aşısının 50 yaş altındakilere yapılmayacağı bildirildi.

Japonya'nın Osaka kentinde vakalar sebebiyle gelecek haftaki Tokyo Olimpiyatları meşale turu kent genelinde iptal edildi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), salgın nedeniyle ertelendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Nisan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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