Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 135 milyon 683 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 933 bini, iyileşenlerin sayısı ise 109 milyon 154 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 816 bine, Brezilya'da 13 milyon 375 bine, Hindistan'da 13 milyon 338 bine ve Fransa'da 4 milyon 980 bine ulaştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklara uygulanması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil durum kullanımı başvurusunda bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan bir araştırma, Moderna'nın Kovid-19 aşısının yan etkilerinin, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıdan daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da salgın önlemleri karşıtı gösteride protestocular ve polis arasında arbede yaşandı.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkede oturma izni bulunmayan yabancıların aşılanmasının mümkün olmadığını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son dönemde vaka ve ölüm sayılarının arttığı ülkede, sağlık protokollerine riayet etme oranının yüzde 56'ya düştüğünü belirtti.

Filistin hükümeti, ramazanda teravih namazının camilerde kılınabileceğini açıkladı.

Japonya'da vaka sayılarının yükselişe geçtiği Tokyo, Kyoto ve Okinawa'da 12 Nisan'dan itibaren "yarı olağanüstü hal (OHAL)" tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Japonya, aşılar için soğuk zincir tesisleri kurması amacıyla Tayland'a 5,5 milyon dolar finansal yardım taahhüt etti.

Bangladeş'te hükümet, 14 Nisan'dan itibaren bir hafta boyunca tam kapanmaya gidileceğini duyurdu.