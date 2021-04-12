Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 136 milyon 998 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 954 bini, iyileşenlerin sayısı 110 milyon 159 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 931 bine, Brezilya'da 13 milyon 671 bine, Hindistan'da 13 milyon 482 bine ve Fransa'da 5 milyon 67 bine yükseldi.

ABD'li ilaç firması Regeneron'un Kovid-19'a karşı geliştirdiği Regen-Cov adlı "antikor kokteylinin" enfeksiyona karşı yüzde 81 koruyuculuk sağladığı belirtildi.

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığının talimatı üzerine ülkedeki salgınla ilgili alınan önlemler yeniden gevşetiliyor. Yayınlanan genelgeye göre, bugüne dek uzaktan eğitim gören ilkokul ve lise öğrencileri sınıflarına geri dönüyor.

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu aştı. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 245 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 11 bin 513'e yükseldi.

Almanya'da bir grup aktivist de ülkede artan vaka sayıları nedeniyle sert önlemlerin getirilmesini istedi.

İspanya'da Kovid-19 salgınının çalışma hayatında yarattığı zorluklar nedeniyle bazı iş kollarında memurlara haftanın 3 günü evden çalışma hakkı getirildi.

İtalya'da küçük işletme sahipleri, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle kapalı olan işletmelerinin yeniden açılması talebiyle Roma'da, Mario Draghi liderliğindeki hükümeti protesto etti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson tarafından Kovid-19'a geliştirilen aşıları teslim almaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının sonlanması için "çok uzun bir yol" olduğu uyarısında bulunarak, "Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor." dedi.

Rusya'da salgın sürecinde bu yıl ramazanda teravih namazlarının camilerde sosyal mesafe ve maske şartıyla kılınmasına izin verilirken, belirli kurallar çerçevesinde ramazan organizasyonlarının da yapılabileceği bildirildi.

Japonya'da 65 yaş ve üstü kişilere Kovid-19'a karşı aşı uygulanmasına geçildi.

Kanada Halk Sağılığı Başkanı Dr. Theresa Tam, ülkedeki Kovid-19 vakalarının artışına dikkati çekerek, "İkinci dalgada zirveye yaklaştık." ifadesini kullandı.

Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Montreal kentinde ise yüzlerce kişi, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemleri protesto etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde karantinaya girecek kişilerin takibinin elektronik bileklikle yapılacağı "Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal" uygulaması tanıtıldı.

Afrika ülkesi Kamerun'un, Kovid-19 aşılarının ilk kısmını teslim aldığı bildirildi.

Güney Koreli yetkililer, 60 yaş altı hastalar için bazı riskler doğurduğu gerekçesiyle kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca aşısının "faydalarının risklerinden" fazla olduğunun anlaşılması üzerine yeniden kullanıma sunulacağını bildirdi.

Filipinler'de vakaların yoğunlaştığı başkent Manila ve çevresinde bugünden itibaren 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Tayland'da Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi. Son 24 saatte tespit edilen 985 vaka ile toplam vaka sayısı 33 bin 610'a çıktı.

Bangladeş'de artan vakalar nedeniyle 14 Nisan'dan itibaren bir hafta boyunca tam kapanmaya gidileceği duyuruldu.

Afrikalı liderler ve uluslararası örgüt temsilcileri, Kovid-19 aşısına erişimde zorluk yaşayan kıtada aşı üretimi ve tedarikinin hızlanması için düzenlenen çevrimiçi konferansta bir araya geldi.