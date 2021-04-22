Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

22.04.2021 21:09
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 145 milyon 59 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 78 bini, iyileşenlerin sayısı 123 milyon 96 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 145 milyon 59 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 78 bini, iyileşenlerin sayısı 123 milyon 96 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 616 bine, Hindistan'da 16 milyon 200 bine, Brezilya'da 14 milyon 122 bine ve Fransa'da 5 milyon 408 bine yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen 314 binden fazla Kovid-19 vakası, küresel salgında dünyada kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle tedavi gören İslam alimi Mevlana Vahidüddin Han, hayatını kaybetti.

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), Kovid-19 nedeniyle yurt dışında yaşayan Bulgar göçmenlerin ülkeye yaptıkları para havalelerinin önemli oranda azaldığını duyurdu.

Almanya'da salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesine müracaat edildi.

Almanya, 1. ve 2. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) salgın sebebiyle son üç hafta için iki aşamalı karantina uygulamasına gidileceği açıklandı.

Avrupa Birliği'nde (AB) salgın nedeniyle 2020'de bütçe açığı ve kamu borcu hızla artış gösterdi.

AB, AstraZeneca'nın taahhüt ettiği miktarda Kovid-19 aşısı tedarik etmesi için ellerindeki "bütün seçenekleri" kullanmaya hazır olduklarını duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tokyo Olimpiyatları öncesi artan vakalar sebebiyle Japonya'nın yeni bir olağanüstü hal (OHAL) sürecine girmesine destek verdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya, Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan 549 bin 900 doz teslim edildi.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL kararının iptali için kurulan OHAL'i Sonlandırma Komitesi üyesi milletvekilleriyle görüşmeyi kabul etti.

Beşşar Esed rejimi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 203 bin doz aşıyı teslim aldığını duyurdu.

Afrika'da 13 ülkeye gönderilen bazı Kovid-19 aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği ancak aşıların gerçek raf ömrünün 3 ay daha uzun olduğu gerekçesiyle "kullanılabileceği" bildirildi.

Kazakistan'da Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı QazVak'ın (QazCovid-in) 26 Nisan'dan itibaren halka uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Tayland'daki vaka artışı komşu ülke Laos'u sıkı tedbirler almaya itti. Laos'ta Tayland kaynaklı vakalardaki artış nedeniyle Başbakan Phankham Viphavanh, Laos'un başkenti Vientiane'de tam kapanmaya gidilmesine ilişkin kararı imzaladı.

Filipinler'in güneyinde bulunan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), Kovid-19 aşılamaları kapsamında özerk bölge genelindeki sağlık çalışanlarının yüzde 65'inin aşılandığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak yeni tedbirler açıklandı. Buna göre pazartesi ve cumartesi günleri arasında 21.00-05.00 temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Olağanüstü Hal, Avrupa Birliği, Brezilya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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