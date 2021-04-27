Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

27.04.2021 21:11
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 148 milyon 993 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 140 bini, iyileşenlerin sayısı 126 milyon 694 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 148 milyon 993 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 140 bini, iyileşenlerin sayısı 126 milyon 694 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 887 bine, Hindistan'da 17 milyon 940 bine, Brezilya'da 14 milyon 370 bine ve Fransa'da 5 milyon 503 bine yükseldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19 aşılarının tamamını yaptırmış kişilerin iç ve dış mekanlarda, çok kalabalık olmadığı sürece maskesiz bir araya gelmesinde sorun olmadığını açıkladı.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde Kovid-19 aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındaki kişilere 100 dolarlık bono verilecek.

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da ölülerin yakıldığı krematoryumlarda yer kalmadığı bildirildi.

Malezya hükümeti, Hindistan'da çıkan salgının yeni türünün ülkeye girişini engellemek için yarından itibaren bu ülke ile karşılıklı hava yolu seyahatlerini durduracağını açıkladı.

Malezya hükümeti ayrıca, AstraZeneca firmasının geliştirdiği aşıların 60 yaş ve üstü için uygulayacağını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Hindistan'daki vaka sayılarındaki tırmanışın ardından bu ülkeden yapılacak hava yolu seyahatlerinin 15 Mayıs'a kadar askıya alındığını açıkladı.

Belçika hükümeti, vakalarda büyük artış kaydedilen ve virüsün varyantlarının görüldüğü Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya'dan ülkeye yolcu girişlerini çok elzem durumlar haricinde yasakladı.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin çocukların dil ve konuşma becerilerini olumsuz yönde etkilediğini, bunun öğrenme süreci üzerinde uzun dönemli etkileri olacağını ortaya koydu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi finans merkezi ise salgın nedeniyle ofis alanlarını konuta dönüştürmeyi planlıyor.

Slovakya'da Kovid-19'a karşı aşı uygulaması ülke genelinde 16 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırırken, ülkede nüfusun yüzde 23'ünün iki doz aşıyı yaptırdığı bildirildi.

Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, Kovid-19 salgınının üçüncü dalgasından çıkmaya başladığını belirtti.

Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye Kovid-19 aşısı yapılacağı bildirildi.

Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türlerinden Güney Afrika varyantı İran'da da görüldü.

Nijerya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşının 29,8 milyon dozunu tedarik edecek.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 8-16 Mayıs tarihlerinde turizm faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi 107 gün sonra tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla birlikte tatile çıktı 107 gün sonra tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla birlikte tatile çıktı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı
Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı         
21:35
THY'den tam kapanma duyurusu: Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi istenmeyecek THY'den tam kapanma duyurusu: Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi istenmeyecek         
21:19
ABD'de iki koz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek ABD'de iki koz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek         
20:45
3 çocuğunu canice öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 3 çocuğunu canice öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
19:47
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki         
15:52
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı         
14:35
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 21:59:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement