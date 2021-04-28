Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

28.04.2021 21:19
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 149 milyon 954 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 157 bini, iyileşenlerin sayısı 127 milyon 475 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 149 milyon 954 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 157 bini, iyileşenlerin sayısı 127 milyon 475 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 933 bine, Hindistan'da 18 milyon 315 bine, Brezilya'da 14 milyon 446 bine ve Fransa'da 5 milyon 565 bine yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'daki salgın durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Hindistan'ın ihtiyacı olan yardımları hemen göndereceğiz." dedi.

Brezilya Senatosunda, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin salgına karşı tutumunu ve ihmalkar davranıp davranmadığını araştıracak komisyon kuruldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) aşı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı açtığı davanın ilk duruşması gerçekleştirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgınla mücadele kapsamında Çin'in geliştirdiği aşının, Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) şeffaf bir şekilde konuşulmasını istedi.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, AB'nin salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı 800 milyar avroluk kurtarma fonunun uygulanmasının AB'nin geleceği için önemli bir dönüm noktası olacağını savundu.

İngiliz bilim insanları, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve İngiliz- İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından üretilen aşının tek dozunun, enfekte olan kişilerde virüsü bir diğer aile üyesine bulaştırma riskini yaklaşık yüzde 50 azalttığını ortaya koydu.

İtalya'da Başbakan Mario Draghi liderliğindeki hükümetin, AB'den salgının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla alınacak kurtarma fonuna ilişkin planı parlamentoda onaylandı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak şekilde, Hindistan'dan gelecek tüm yolculara 10 günlük zorunlu karantina uygulanması kararı aldı.

İspanya'da salgın döneminde sosyal mesafe kuralı kaldırılarak ilk kez gerçekleştirilen yüksek katılımlı konser sonrasında virüsün bulaştığına ilişkin hiçbir işaret görülmediği açıklandı.

Hollanda'da salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Ülke genelinde alınan bazı kısıtlamalar bugünden itibaren gevşetildi.

Kanada'nın, salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'a 10 milyon dolar bağış yapacağı bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir lisenin iki öğretmeni hakkında, 12 öğrenciyi Paskalya tatili sırasında seyahat kısıtlamalarına rağmen İstanbul'a geziye götürdükleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Karadağ, Batı Balkan ülkelerinden gelen yolcular için negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırdı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde, salgınla mücadele kapsamında 263 mahkum affedildi.

Çinli aşı üreticileri, geliştirdikleri aşıların içeriğini, koruyuculuğunu artırmak amacıyla diğer ilaç firmalarının aşılarının içeriğiyle karıştırmak istediklerini açıkladı.

Güney Kore'de yerli üretim Kovid-19 kitlerinin ülke genelinde bir hafta içinde piyasaya sürüleceği kaydedildi.

Japonya hükümetinin, 31 ülkeye, aşıların soğuk zincir dağıtım ağı için toplam 39 milyon dolar mali destek vereceği belirtildi.

Salgın nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na seyirci alınıp alınmamasına ilişkin kararın haziran ayında verileceği açıklandı.

Gazze'de, salgına karşı önlemler kapsamında, bazı ülkelerden gelenler için zorunlu karantina şartı getirildi.

Yemen hükümeti, salgın tedbirleri kapsamında, Hindistan'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Köln şehrinin ev sahipliği yapacağı 2020-2021 sezonu Dörtlü Finalinin seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Avrupa Birliği, Almanya, India, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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