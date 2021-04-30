Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

30.04.2021 21:29
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 151 milyon 768 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 187 bini, iyileşenlerin sayısı 129 milyon 86 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 151 milyon 768 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 187 bini, iyileşenlerin sayısı 129 milyon 86 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 51 bine, Hindistan'da 19 milyon 107 bine, Brezilya'da 14 milyon 592 bine ve Fransa'da 5 milyon 592 bine ulaştı.

Beyaz Saray, ABD'de Kovid-19'a karşı tamamen aşılanan kişi sayısının 100 milyona ulaştığını duyurdu.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısında 386 bin 452 ile yeni bir rekor kırıldı. Ülkedeki Müslümanlar, bazı cami ve İslami okulları Kovid-19 tedavi merkezlerine dönüştürdü.

Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, hükümetin salgınla mücadelesini savunarak, ülkesinin dünyada Kovid-19 kaynaklı en düşük ölüm oranına sahip bulunduğunu ve oksijen kaynaklarının yeterli olduğunu söyledi.

Fransa'da Nouvelle Aquitaine bölgesi sağlık yetkilileri, Kovid-19'un Hindistan varyantına bağlı ilk vakanın tespit edildiğini belirtti.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, dün ülkede 500 binden fazla doz aşı yapıldığını ve aşılamada günlük hedef olarak belirledikleri sayıya ulaştıklarını kaydetti.

Alman aşı üreticisi BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer'in geliştirdikleri aşının 12 ila 15 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvurduğu bildirildi.

Arjantin'de son 24 saatte 561 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti.

İran'ın, Hindistan'da mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün engellenmesi amacıyla Pakistan ve Afganistan sınırlarından ülkeye girişleri yasakladığı belirtildi.

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mohrez, ülkedeki hastaların yüzde 70'inden fazlasında Kovid-19'un İngiliz varyantının tespit edildiğini söyledi.

Pakistan'ın Lahor kentinde yarından itibaren hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da vaka sayısının tespit edilenden daha fazla olduğunu kaydetti.

Bilim insanları DSÖ'ye, Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'un kökenlerini bulmak için hayvandan bulaşma dışındaki ihtimallerin de araştırılması çağrısında bulundu.

Kenya'da aşı karşıtı kampanya yürüten ünlü doktor Stephen Karanja'nın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanlığı, Beyrut Havalimanı'nda faaliyet gösteren hava yollarına, Hindistan ve Brezilya'dan gelen tüm yolcuları taşımayı durdurmaları talimatı verdi.

Kazakistan hükümeti, 3 ayı aşkın süredir ülkede bulunan yabancı öğrenciler ve göçmen işçilerin, ücretsiz Kovid-19 aşısı yaptırabileceğini duyurdu.

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkeye 2 Mayıs'tan itibaren yüksek vaka sayıları nedeniyle Hindistan'dan ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Sırbistan'ın hibe ettiği 10 bin doz AstraZeneca aşısı Karadağ'a teslim edildi.

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Moderna'dan sipariş ettiği aşıların ilk kısmını teslim aldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde bir kişide Kovid-19'un Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlarının ikisine birden rastlandığı bildirildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da eski ulusal polis müdür yardımcısı, salgın nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezası aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Brezilya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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