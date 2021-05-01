Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

01.05.2021 21:09
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 152 milyon 606 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 201 bini, iyileşenlerin sayısı 129 milyon 873 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 152 milyon 606 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 201 bini, iyileşenlerin sayısı 129 milyon 873 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 116 bine, Hindistan'da 19 milyon 543 bine, Brezilya'da 14 milyon 665 bine ve Fransa'da 5 milyon 616 bine ulaştı.

Dünya genelinde salgına karşı bağışıklık sağlamak amacıyla bugüne dek 1 milyar 110 milyondan fazla doz aşı yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan vaka sayıları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını bildirdi.

ABD'de salgın nedeniyle uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında yolculuk edenlere getirilen maske takma zorunluluğunun eylüle kadar uzatıldığı belirtildi.

Günlük vaka sayısının 400 bini geçtiği Hindistan'da Yüksek Mahkeme, salgın yönetimindeki aksaklıklara yönelik eleştiriler nedeniyle internet ve sosyal medya platformlarına kısıtlama getirilemeyeceğine hükmetti.

Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde hastanede çıkan yangında Kovid-19 tedavisi gören 18 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Jean Baptiste Lemoyne, 9 Haziran'dan itibaren ülkeye turist kabul etmeye başlayacaklarını belirtti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin salgınla mücadelede aldığı tedbirler protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 1 Mayıs'ı bahane ederek salgın kısıtlamalarını protesto eden gruba polis müdahalede bulundu.

Karadağ'ın Çin'den aldığı 201 bin 200 doz Sinopharm aşısı başkent Podgorica'ya ulaştı.

Bangladeş, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 26 ülkeye salgın nedeniyle getirilen seyahat yasağını sonlandırdı.

Filistin Halk Komitesi, İsrail ablukası ve salgın tedbirleri nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 300 binden fazla işçinin işsiz kaldığını açıkladı.

Ukrayna, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 10 milyon doz daha aşı için anlaştı.

Japonya'nın Yokohama Limanı'ndan yola çıkan bir yolcu gemisi, bir yolcunun Kovid-19 olduğunun ortaya çıkması üzerine limana geri döndü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) salgınla mücadelede 3 Mayıs'tan itibaren uygulanacak yeni tedbirler açıklandı.

Suriye'nin kuzeyinde, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) gönderilen aşıların uygulanmasına başlandı.

Mısırlıların genellikle nehir ve deniz kıyılarında kutladıkları Bahar Bayramı (Şem en-Nesim) etkinliklerinin bu yıl salgın nedeniyle yapılmayacağı bildirildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, dünya genelinde kadınların geçen yıl salgın nedeniyle 800 milyar dolar gelir kaybı yaşadığının tahmin edildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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