Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

03.05.2021 21:31
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 153 milyon 989 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 222 bini, iyileşenlerin sayısı 131 milyon 304 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 153 milyon 989 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 222 bini, iyileşenlerin sayısı 131 milyon 304 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 187 bine, Hindistan'da 20 milyon 237 bine, Brezilya'da 14 milyon 754 bine ve Fransa'da 5 milyon 656 bine ulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde her iki kişiden birinin kazancının düştüğü bildirildi.

Dünya genelinde ayrıca Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlamak amacıyla bugüne dek 1 milyar 150 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Kovid-19'un vurduğu Hindistan'da mart ayında en az 7 milyon kişinin daha işsiz kaldığı bildirildi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir hastane ve bir özel klinikte ise aralarında Kovid-19 tedavisi görenlerin olduğu 24 hastanın oksijen yetersizliği nedeniyle can verdiği iddia edildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin başlamasından 410 gün sonra ilk defa can kaybının gerçekleşmediği bildirildi.

Almanya'da reel perakende satışlar, Kovid-19 salgınında kısıtlamaların ilk gevşetildiği martta bir önceki aya göre yüzde 7,7 arttı.

İsviçre'de şimdiye kadar 2,6 milyon kişiye Kovid-19 aşısı uygulandığı bildirildi.

Danimarka'da Sağlık İdaresi, Johnson and Johnson'ın aşısını aşılama programından çıkardığını açıkladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletlerinde, Kovid-19 vakalarındaki günlük artış nedeniyle 1 Nisan'dan itibaren kapalı tutulan alışveriş ve kişisel bakım merkezleri yeniden hizmete girdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı Kovid-19 aşılarını yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını tavsiye etti.

AB ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19'a karşı geliştirilen BioNTech- Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasının onayı için değerlendirmeye başladığını duyurdu.

AB'de nüfusa oranla ikinci ülke konumunda bulunan Macaristan'da 16 yaş ve üzerinin aşılanmasına gelecek hafta başlanacak.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), salgın nedeniyle sınırlı sayıda seyirciyle yapılacak.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Inter takımının taraftarlarının dünkü kutlamaları, Kovid-19 önlemlerinin ihlal edilmesi nedeniyle tartışma konusu oldu.

Kenya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Gana'nın, Rusya'nın Sputnik V aşısından 1,3 milyon doz alacağı bildirildi.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Endo Toşiaki, ülkede artan Kovid-19 vakalarına rağmen, alınan önlemler doğrultusunda turnuvayı düzenleyeceklerini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Pfizer aşılarının ilk kısmını teslim aldı.

Avustralya, Kovid-19 salgınının ciddi boyutlara ulaştığı Hindistan'dan ülkeye dönen vatandaşlarını, para ve hapis cezasına çarptırılabilecek.

Güney Kore Kovid-19 Kontrol Merkezi Klinik Komitesi Başkanı Oh Myoung-don, Kovid-19'a karşı nüfusun yüzde 70'ine bağışıklık kazandırmanın toplumsal bağışıklık hedefine ulaştırmayacağını bildirdi.

Çin'de, ülkeyi yöneten Komünist Partiye bağlı Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonuna ait sosyal medya hesabında Hindistan'da Kovid-19 salgınının yol açtığı sıkıntılarla dalga geçen paylaşım yapılması tepki topladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, yaptığı açıklamada, Pakistan'ın şimdiye kadar 30 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaşma imzaladığını, bunların 19 milyonunun hazirana kadar ülkeye geleceğini söyledi.

Küba'da Kovid-19'a karşı bağışıklık yaratmak amacıyla geliştirilen iki aşının yaza kadar hazır hale getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Meksika'da ilk kez bir kişide, Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edildi.

Fas da son dönemde Hindistan'da ortaya çıkan Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün bulaştığı ilk vakaların ülkede tespit edildiğini duyurdu.

İsrail'de ise ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili'de ortaya çıkan türüne rastlandığı bildirildi.

Bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma, sıcak havanın ve güneşin daha uzun süre görüldüğü bölgelerde Kovid-19 yayılımının azaldığını ortaya koydu.

Avrupa Birliği, Brezilya, Fransa, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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