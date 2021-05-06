Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

06.05.2021 21:15
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 156 milyon 478 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 264 bini, iyileşenlerin sayısı 133 milyon 833 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 156 milyon 478 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 264 bini, iyileşenlerin sayısı 133 milyon 833 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 329 bine, Hindistan'da 21 milyon 477 bine, Brezilya'da 14 milyon 936 bine ve Fransa'da 5 milyon 728 bine ulaştı.

Salgına karşı bugüne dek 1 milyar 210 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona, yeni eğitim döneminin başlayacağı sonbaharda ülkedeki bütün okulların yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılmasını beklediğini söyledi.

Son 24 saatte 412 bin 262 vaka ve virüse bağlı 3 bin 980 ölümün kayıtlara geçtiği Hindistan'da, günlük vaka ve can kaybı sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Fransız hava yolu şirketi Air France-KLM, devlet yardımı ve tedbirlere rağmen salgından etkilenmeyi sürdürerek 2021'in ilk üç ayında 1,5 milyar avro zarar açıkladı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Kovid-19'a yönelik ülkede geliştirilen dördüncü aşının da tescillendiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşıların üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasını desteklediklerini söyledi.

İspanya'da, salgının turizme olan etkisini azaltmak ve hava yolu şirketlerine kolaylık sağlamak amacıyla, yolcuların aşı veya test sonuçlarını içeren cep telefonu uygulamasıyla yapacağı uçuşlara pilot proje olarak başlanacağı bildirildi.

Almanya'nın, ABD yönetiminin aşılar üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı olduğu bildirildi.

Almanya'da aşının ikinci dozunu olanlar için tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen yönetmelik Federal Meclis'ten (Bundestag) de büyük çoğunlukla geçti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, Kovid-19 tedavisine yönelik araştırmalara daha fazla kaynak ayıracaklarını belirterek, "Ekim ayına kadar Kovid-19'un seyrini değiştirme potansiyeline sahip 3 yeni tedavi geliştirmeyi ve bunlara yetki vermeyi hedefliyoruz." dedi.

AB, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncelleyerek İsrail'i listeye ekledi.

DTÖ, fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için müzakerelere yeşil ışık yaktı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkeler, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için müzakerelere başlanılmasına yeşil ışık yaktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da vaka sayılarında yakın zamanda yeni bir artışın görülebileceği uyarısında bulundu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, aşıların üretim kapasitesinin artırılması için fikri mülkiyet hakkının kaldırılması gerektiğini belirtti.

ABD'li ilaç firması Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, salgının hemen bitmeyeceğini ve gelecek aylarda virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile Split-Dalmaçya Kantonu'ndaki ilk ve ortaöğretim kurumlarında 10 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçileceği açıklandı.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının, bugünden itibaren 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanması kararlaştırıldı.

Pakistan'da yetkililer, Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 1,23 milyon Oxford-AstraZeneca aşısının 8 Mayıs'ta ülkeye geleceğini belirtti.

Malezya'da dün Selangor eyaletine bağlı 6 bölgede ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı, başkent Kuala Lumpur ile Johor, Terengganu ve Perak eyaletlerine genişletildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in bağışladığı Sinopharm şirketinin aşılarını geri almasını istedi.

İsrail'de ülke çapında yapılan araştırma, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, yaşlılar da dahil Kovid-19'a yakalanma, hastaneye yatma, ağır hastalık ve ölüme karşı yüzde 95'ten fazla koruma sağladığını ortaya koydu.

Kazakistan'da salgın nedeniyle üniversiteye giriş sınavının ilk kez elektronik ortamda düzenleneceği açıklandı.

Japonya, Hindistan'ın sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla bu ülkeye 50 milyon dolara kadar finansal hibe vereceğini duyurdu.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, artış trendini koruyan vaka sayıları karşısında olağanüstü halin (OHAL) uzatılmasını ele alacaklarını söyledi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 4 oyuncu Kovid-19'a yakalandı.

Avrupa Birliği, Brezilya, İspanya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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