Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 157 milyon 299 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 277 bini, iyileşenlerin sayısı 134 milyon 615 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 377 bine, Hindistan'da 21 milyon 874 bine, Brezilya'da 15 milyon 9 bine ve Fransa'da 5 milyon 728 bine ulaştı.

Salgına karşı bugüne dek 1 milyar 240 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

ABD'de Virginia eyaletinin, salgına karşı aşılama çalışmalarının şu anki hızla devam etmesi durumunda, virüs önlemlerini 15 Haziran'da tamamen kaldıracağı açıklandı.

New York'un Brooklyn şehrinde geçen sene salgından ölenler için konulan soğutucu kamyonlarda halen 750 civarında cesedin bulunduğu belirtildi.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısında 414 bin 188 ile yeni bir rekor kırıldı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere ve delegelere aşı sağlayacaklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısının acil kullanımına onay verdi.

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), 40 yaş altındakilerde daha fazla kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen Oxford-AstraZeneca'nın aşısı yerine, ülkede acil kullanımına onay verilen diğer aşıların yapılması tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), virüsün yol açtığı enfeksiyonun tedavisi için geliştirilen "Sotrovimab" adlı ilacın ön değerlendirme sürecini başlattı.

AB ülkeleri Danimarka, Belçika, İsveç, İspanya ve Fransa, Avrupa'nın aşı üretim kapasitesinin artırılması ve diğer ülkelerle aşı paylaşım mekanizması kurulması çağrısında bulundu.

İsviçre'de aşı yaptıranlar, test sonucu negatif çıkanlar ve virüse yakalanıp iyileşenler için geçerli olacak Kovid-19 sertifikasının gelecek haziran sonu itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Pakistan'da çeşitli eyalet ve bölgeler kapanmaya gidiyor

Pakistan'da çeşitli eyalet ve bölgelerde, vaka sayılarındaki artışları engellemek amacıyla 16 Mayıs'a kadar kapanmaya gidileceği açıklanırken, başkent İslamabad'da bugün 18.00 itibarıyla başlayacak kapanmanın Pencap, Hayber Pahtunhva, Gilgit-Baltistan ve Azad Cammu Keşmir'de yarın, Sindh ve Belucistan eyaletlerinde ise 9 Mayıs'ta başlayacağı kaydedildi.

Japonya'da hükümet 11 Mayıs'ta sona ermesi planlanan Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'daki olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 31 Mayıs'a kadar sürdürülmesine karar verirken, vakaların artış gösterdiği Aiçi ve Hyogo eyaletlerinde de 12-31 Mayıs'ta OHAL uygulanacağı bildirildi.

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak, başkent Kuala Lumpur'da yemek yediği bir restorana girerken Kovid-19 takip uygulamasıyla kayıt yaptırıp vücut ateşini ölçtürmediği için para cezasına çarptırıldı.

Nepal'de son 24 saatte 9 bin 23 yeni vaka tespit edilmesiyle, günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Tunus, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde ramazan bayramını da kapsayacak şekilde bir hafta boyunca kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Kazakistan, salgın dolayısıyla epidemiyolojik durumun kötüleştiği Hindistan'a tıbbi yardım gönderme kararı aldı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Özbekistan'da, vaka sayılarındaki artış nedeniyle, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı 9 Mayıs Anma ve Saygı Günü etkinlikleri ülke genelinde yasaklandı.

Bahreyn Gulf Air şirketinin, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) sağlık seyahati pasaportunu bugünden itibaren Londra, Atina ve Singapur uçuşlarında kullanmaya başladığı bildirildi.

Çin, Irak'ta faaliyet yürüten devlete ait iki şirketin çalışanlarının iki aylığına ülkeye dönüşünü yasakladı.

Avustralya'da salgın tedbirleri kapsamında Hindistan'dan geleceklere uygulanan ülkeye giriş yasağının, bazı vatandaşlar için gelecek haftadan itibaren kaldırılacağı bildirildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, salgınla mücadele kapsamında sağlanan politika desteğinin çok dikkatli bir şekilde geri çekilmesi gerektiğini belirterek, dünyanın yükselen faiz oranlarına hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Dünyada Kovid-19'a karşı bağışıklığı amaçlayan yaygın aşılama programlarına dahil edilmeyen en az 46 milyon yerinden edilmiş kişi bulunduğu bildirildi.