Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

11.05.2021 21:11
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 160 milyon 105 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 325 bine, iyileşenlerin sayısı 137 milyon 823 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 160 milyon 105 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 325 bine, iyileşenlerin sayısı 137 milyon 823 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 519 bini, Hindistan'da 23 milyon 311 bini, Brezilya'da 15 milyon 214 bini ve Fransa'da 5 milyon 800 bini geçti.

Dünya genelinde bugüne dek 1 milyar 320 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği aşının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay verdi.

Hindistan'da günlük vaka sayısı son 14 günün en düşük seviyesine gerilerken Kovid-19'u atlatanlarda halk arasında "siyah mantar" olarak adlandırılan göz hastalığının artması, endişeye yol açtı.

Hindistan'ın Ganj Nehri'nde virüsten hayatını kaybeden hastalara ait olduğu iddia edilen çok sayıda cesede ulaşıldı.

Avrupa Birliği (AB), aşı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı ikinci kez dava açtı.

AB yönetimi, bu yaz aşı sertifikası sayesinde AB'ye turistik seyahatlere izin verebilmek için bazı ülkelerle görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

İngiltere'de 17 Mayıs'tan itibaren 10 bine kadar futbol taraftarının tribündeki yerini yeniden alacağı bildirildi.

Belçika hükümeti, salgındaki olumlu gidişatın devamı halinde hazirandan itibaren restoran, kafe gibi yerlerin kapalı kısımlarıyla sinema, spor salonu gibi işletmelerin açılmasını, geniş katılımlı festivallerin düzenlenmesini ve aşı sertifikasıyla seyahatlere izin vermeyi planladığını açıkladı.

Balkan ülkesi Karadağ'da salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile hafta sonu şehirler arası seyahat önlemleri kaldırıldı.

Romanya'nın Transilvanya bölgesinde "Drakula Şatosu" olarak da bilinen Bran Kalesi'nin çevresinde salgınla mücadele kapsamında aşı merkezi kuruldu.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı.

Japon ilaç üreticisi Shionogi&Co. bu yıl içerisinde Kovid-19 aşısını piyasaya sürebileceğini açıkladı.

Nijerya'da vaka sayılarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi. Bu kapsamda, ülke genelinde bugünden itibaren yerel saatle 00.00-04.00'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edilirken, tüm gece kulüpleri, barlar ve eğlence mekanlarının bir sonraki emre kadar kapalı kalacağı, toplu etkinliklerde kişi sayısının 50 ile sınırlı olacağı bildirildi.

Hindistan'da ortaya çıkan ve ülkedeki vakaların ani artışında etkili olduğu düşünülen varyantının ilk kez Filipinler'de görüldüğü bildirildi.

Hindiçin ülkesi Laos'ta virüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.

Avrupa Birliği, Ganj Nehri, India, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı Galatasaray, Mostafa Mohamed'in penaltısıyla farkı 2'ye yükseltti! Canlı anlatım Galatasaray, Mostafa Mohamed'in penaltısıyla farkı 2'ye yükseltti! Canlı anlatım Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Ormanda asılı bulunan ikili toprağa verildi, yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikili toprağa verildi, yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı!

Son Dakika Haberleri
17:34 Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
17:30 Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı
17:21 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası
17:14 Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
16:59 Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
16:26 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı: 1 ölü, 5 yaralı İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı: 1 ölü, 5 yaralı         
21:45
Son Dakika: Liselerde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak Son Dakika: Liselerde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak         
20:40
Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi         
19:46
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Lider Beşiktaş ağır yaralı! Kara Kartal, evinde Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu Lider Beşiktaş ağır yaralı! Kara Kartal, evinde Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu         
19:26
İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas         
18:55
Hindistan'ın Ganj Nehri kıyısına 71 cansız beden vurdu Hindistan'ın Ganj Nehri kıyısına 71 cansız beden vurdu         
18:25
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:16
Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!         
15:17
Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti         
14:13
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz         
13:58
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 22:25:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement