Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 160 milyon 105 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 325 bine, iyileşenlerin sayısı 137 milyon 823 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 519 bini, Hindistan'da 23 milyon 311 bini, Brezilya'da 15 milyon 214 bini ve Fransa'da 5 milyon 800 bini geçti.

Dünya genelinde bugüne dek 1 milyar 320 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği aşının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay verdi.

Hindistan'da günlük vaka sayısı son 14 günün en düşük seviyesine gerilerken Kovid-19'u atlatanlarda halk arasında "siyah mantar" olarak adlandırılan göz hastalığının artması, endişeye yol açtı.

Hindistan'ın Ganj Nehri'nde virüsten hayatını kaybeden hastalara ait olduğu iddia edilen çok sayıda cesede ulaşıldı.

Avrupa Birliği (AB), aşı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı ikinci kez dava açtı.

AB yönetimi, bu yaz aşı sertifikası sayesinde AB'ye turistik seyahatlere izin verebilmek için bazı ülkelerle görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

İngiltere'de 17 Mayıs'tan itibaren 10 bine kadar futbol taraftarının tribündeki yerini yeniden alacağı bildirildi.

Belçika hükümeti, salgındaki olumlu gidişatın devamı halinde hazirandan itibaren restoran, kafe gibi yerlerin kapalı kısımlarıyla sinema, spor salonu gibi işletmelerin açılmasını, geniş katılımlı festivallerin düzenlenmesini ve aşı sertifikasıyla seyahatlere izin vermeyi planladığını açıkladı.

Balkan ülkesi Karadağ'da salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile hafta sonu şehirler arası seyahat önlemleri kaldırıldı.

Romanya'nın Transilvanya bölgesinde "Drakula Şatosu" olarak da bilinen Bran Kalesi'nin çevresinde salgınla mücadele kapsamında aşı merkezi kuruldu.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı.

Japon ilaç üreticisi Shionogi&Co. bu yıl içerisinde Kovid-19 aşısını piyasaya sürebileceğini açıkladı.

Nijerya'da vaka sayılarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi. Bu kapsamda, ülke genelinde bugünden itibaren yerel saatle 00.00-04.00'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edilirken, tüm gece kulüpleri, barlar ve eğlence mekanlarının bir sonraki emre kadar kapalı kalacağı, toplu etkinliklerde kişi sayısının 50 ile sınırlı olacağı bildirildi.

Hindistan'da ortaya çıkan ve ülkedeki vakaların ani artışında etkili olduğu düşünülen varyantının ilk kez Filipinler'de görüldüğü bildirildi.

Hindiçin ülkesi Laos'ta virüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.