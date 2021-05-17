Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

17.05.2021 21:31
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 164 milyon 81 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 399 bine, iyileşenlerin sayısı ise 142 milyon 738 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 164 milyon 81 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 399 bine, iyileşenlerin sayısı ise 142 milyon 738 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 718 bini, Hindistan'da 25 milyon 194 bini, Brezilya'da 15 milyon 627 bini ve Fransa'da 5 milyon 877 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 470 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Kovid-19 salgınının eğitim seviyesi düşük çalışanları daha çok etkilediğini bildirdi.

Hindistan'da, Kovi-19' a karşı geliştirilen yerli ilaç tanıtıldı. Hindistan Savunma Bakanlığının Savunma Araştırma ve Geliştirme Kurumuna bağlı (DRDO) Nükleer Tıp ve Bağlantılı Bilimler Enstitüsü (INMAS) ve Dr Reddy Laboratuvarı iş birliğinde, Kovid-19'a karşı 2-deoksi-D-glikozu (2-DG) ilacını geliştirdi.

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden hizmete girdi.

İngiliz hükümetinin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması ve ülke ekonomisinin desteklenmesi için 2021 yılının mayıs ayına kadar toplam 372 milyar sterlin harcadığı bildirildi.

Almanya'da, Kovid-19'a karşı devam eden aşı kampanyasındaki öncelik sıralamasının, 7 Haziran'da sona ereceği bildirildi.

Salgın nedeniyle Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 12,3'ü geçen yıl işlerini evden yürüttü.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19'a karşı geliştirilen BioNTech- Pfizer aşısının normal buzdolabı koşullarında 1 aya kadar muhafaza edilebileceğini bildirdi.

Japonya'da yapılan anket, halkın yüzde 59,7'sinin Kovid-19 salgını sebebiyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi gerektiğine inandığını ortaya çıkardı.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro da Kovid-19 önlemleri kapsamında gerekli görülmesi halinde deniz aşırı ülkelerden turnuvaya katılacak resmi yetkili sayısının 90 binin altına indirileceğini söyledi.

Tayland'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Taylandlı yetkililer, son 24 saatte 9 bin 635 yeni vaka tespit edildiğini ve bunun, salgında kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu bildirdi.

Singapur'da 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Özel Toplantısı Kovid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle iptal edildi.

Afrika kıtasında Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti, haziran sonuna kadar 5 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor.

Avrupa Birliği, Brezilya, Fransa, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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