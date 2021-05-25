Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

25.05.2021 21:16
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 168 milyon 295 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 493 bine, iyileşenlerin sayısı 149 milyon 744 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 168 milyon 295 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 493 bine, iyileşenlerin sayısı 149 milyon 744 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 925 bini, Hindistan'da 27 milyon 122 bini, Brezilya'da 16 milyon 121 bini ve Fransa'da 5 milyon 609 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1,7 milyar dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya seyahat planı yapan vatandaşlarına, ülkedeki Kovid-19 salgını nedeniyle "Seyahat etmeyin" uyarısı yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'de Kovid-19'a karşı tamamen aşılanan yetişkinlerin oranının bugün yüzde 50'ye ulaşacağını belirtti.

Merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Moderna, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaşlarındaki çocuklarda tam koruma sağladığı bildirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'un kaynağının Çin'deki Vuhan Laboratuvarı olduğu konusundaki iddiasında haklı çıktığını ve birçok kişinin artık kendisine hak verdiğini savundu.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 küçüldü.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, özel eğitimli köpeklerin, Kovid-19'a yakalanmış kişileri yaydıkları farklı kokudan algılayarak 1 saniyeden kısa sürede tespit edebildiklerini ortaya koydu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 46'sına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Japonya'da Kovid-19 salgınını "önemsiz" gören ve Tokyo Olimpiyatlarının iptaline yönelik çağrıları "gülünç" bulan paylaşımlar yapan başbakan danışmanı istifa etti.

Japonya'da, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanım onayı için başvuru yapıldı.

Japonya, salgın ile mücadele kapsamında İngiltere, Danimarka, Kazakistan ve Tunus çıkışlı yolculara 3 günlük zorunlu karantina uygulayacak.

AB Komisyonunun, Gana'yı Afrika'da Kovid-19 aşılarının üretim merkezlerden biri olarak seçtiği bildirildi.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, ülkede son 1 ayda Kovid-19'un görülme sıklığının yüzde 20 azaldığını bildirdi.

Azerbaycan'da Kovid-19 dolayısıyla uygulanan bazı kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme sürecine ilişkin kararlar açıklandı. Buna göre, açık havada maske kullanımı zorunluluğu 31 Mayıs'ta kaldırılacak. Aynı tarihte Bakü metrosu ve şehirler arası ulaşım da açılacak.

Gürcistan hükümeti, Kovid-19 ile mücadele kapsamında aylardır kapalı olan tüm sınır kapılarının 1 Haziran'da açılmasına karar verdi.

Bangladeşli yetkililer başkent Dakka'da 2 kişide, genellikle Kovid-19 hastalarında görülen ve "siyah mantar" olarak bilinen mukormikoz enfeksiyonu tespit edildiğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Özel Danışmanı Dr. Faysal Sultan, CanSino şirketinin yardımıyla geçen ay ülkeye hammaddesi gönderilen Kovid-19 aşısını yerli imkanlarla ürettiklerini duyurdu.

Avrupa Birliği, Brezilya, Japonya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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