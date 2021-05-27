Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

27.05.2021 21:14
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 169 milyon 404 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 518 bine, iyileşenlerin sayısı 151 milyon 144 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 169 milyon 404 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 518 bine, iyileşenlerin sayısı 151 milyon 144 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 976 bini, Hindistan'da 27 milyon 544 bini, Brezilya'da 16 milyon 275 bini ve Fransa'da 5 milyon 621 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 770 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisinde (JAMA) yer alan çalışma, Çin'in Sinopharm aşısının Kovid-19'a karşı yüzde 72,8 etkinlik gösterdiğini ortaya koydu.

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, Kovid-19'un insan yapımı olduğu yönündeki paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdığını duyurdu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ise Kovid-19'un ilk nerede, ne zaman ya da nasıl ortaya çıktığını henüz bilmediklerini ancak iki muhtemel senaryo üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

İspanya'da, yeni vaka ve can kayıplarının azalması ve 9 Mayıs'ta olağanüstü halin sonlandırılmasıyla adım adım normalleşmeye geçilmesinin ardından sanatsal faaliyetler yeniden başladı. Başkent Madrid'de "Art Madrid" adıyla 26-30 Mayıs tarihlerinde açılan çağdaş sanat fuarı, yaklaşık 1 yıl aradan sonra bu sektörde ilk olurken, normalleşmeye geçiş açısından da diğer sektörlere örnek oldu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings tarafından yöneltilen "Kovid-19 ile mücadelede, hükümetin başarısız politikaları nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere hayatını kaybettiği ve kendisinin halka yalan söylediği" suçlamalarını reddetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede 7 Haziran'dan itibaren 12 yaşından büyük çocukların da Kovid-19 aşısı yaptırabileceklerini belirtti.

Ukrayna'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti. Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 183 artarak 50 bin 76 kişi oldu.

Kanada'nın Manitoba eyaletinin, Kuzey Amerika kıtasında Kovid-19'un en etkin olduğu yer haline geldiği bildirildi.

Japonya'da Kovid-19 salgınının etkisiyle Şubat 2020'den bu yana 1500 işletme iflas etti.

Kolombiya'da son haftalarda Kovid-19 vaka ve ölü sayısının hızla yükselmesi üzerine hükümet, sağlıkta acil durumu 31 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

Namibya Devlet Başkanı Hage G. Geingob ve eşi Monica Geingos Kovid-19'a yakalandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında gelecek 6 hafta içinde acilen 20 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat birimlerine Kovid-19'un kökenlerine ilişkin soruşturmalarını yoğunlaştırmaları için talimat vermesine tepki gösterdi.

Malezya Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Malezya'nın 12,8 milyon doz daha Pfizer-BioNTech aşısı temin edeceğini açıkladı.

Gürcistan'da Kovid-19'un Hindistan varyantına rastlandığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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