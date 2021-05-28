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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

28.05.2021 21:17
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 169 milyon 940 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 531 bine, iyileşenlerin sayısı 151 milyon 770 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 169 milyon 940 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 531 bine, iyileşenlerin sayısı 151 milyon 770 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 3 bini, Hindistan'da 27 milyon 718 bini, Brezilya'da 16 milyon 342 bini ve Fransa'da 5 milyon 635 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 810 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde halkın aşı olmasını teşvik etmek amacıyla 116,5 milyon dolarlık ödül dağıtılacağı bildirildi.

Fransa'da sağlık acil durumunun sonlanmasını ve Kovid-19 "sağlık kartı" uygulamasını içeren yasa tasarısı Parlamentoda kabul edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kalmasını savunarak, G20 ülkelerine, fakir ülkeler için Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) oluşturulan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) finanse etmeleri çağrısında bulundu.

Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech- Pfizer'in geliştirdiği aşının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi.

Macaristan'da 2 kişide, Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edildi.

Malezya'da son bir haftadır vaka sayılarının yoğun artışı sebebiyle ülke genelinde tam karantina uygulamasına gidileceği duyuruldu. 1-14 Haziran arası uygulanacak tam karantina kapsamında, temel hizmet sektörü haricinde tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sektörünün faaliyetinin durdurulacağı bildirildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgın nedeniyle başkent Tokyo ile 8 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin üç hafta uzatıldığını belirtti.

Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Ueyama Naoto, salgının 4. dalgası sebebiyle Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesini istedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kazakistan'ın geliştirdiği yerli aşı QazVak'ı acil kullanım için değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Afrika ülkelerinden Ruanda, salgına karşı ülke çapında aşılamaya yarından itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgının Nijerya'daki çocukların eğitimini tehdit ettiğini açıkladı.

Bangladeş, uluslararası topluma, salgınla mücadelede ihtiyaç sahibi ülkeleri destekleme çağrısında bulundu.

Pakistan'da bir kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edildi.

Brezilya, Fransa, India, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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