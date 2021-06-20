Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 621 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 179 milyon 140 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 879 bine, iyileşenlerin sayısı 163 milyon 682 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 402 bini, Hindistan'da 29 milyon 933 bini, Brezilya'da 17 milyon 883 bini ve Fransa'da 5 milyon 755 bini geçti.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 500 bini aştı.

Hindistan resmi sağlık kurumlarından All India Tıp Bilimleri Enstitüsü Direktörü Dr. Randeep Guleria, insanların kuralları ihlal etmesi nedeniyle Hindistan'ın üçüncü bir Kovid-19 dalgasından beklenenden çok daha erken etkilenebileceğini söyledi.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 881 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede günlük vaka sayıları 1000'in altına düştü.

İsveç'te 100 bin kişiye sahte Kovid-19 negatif PCR testi ile seyahat belgesi düzenlendiği iddiasıyla birçok özel sağlık şirket hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Batı Afrika ülkelerini Kovid-19'a karşı yerel aşı üretme çağrısı yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde ilk Kovid-19 vakası, Uganda kafilesinde yaşandı.