Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 182 milyon 387 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 949 bine, iyileşenlerin sayısı 166 milyon 932 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 512 bini, Hindistan'da 30 milyon 361 bini, Brezilya'da 18 milyon 448 bini ve Fransa'da 5 milyon 772 bini geçti.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 102 gün sonra 40 binin altına geriledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, delta varyantının, yeni vakaların yaklaşık 5'te 1'inde görüldüğünü bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik genelinde Kovid-19 hastalarını tedavi etmek için 5 yeni umut verici aday tedavi bulunduğunu bildirdi.

Rusya'da salgının başlangıcından bu yana son 24 saatte 652 ile "en yüksek" can kaybı kaydedilirken ülkede Hindistan'da ortaya çıkan "Delta plus" varyantının ilk kez tespit edildiği bildirildi.

Almanya'da salgın sırasında devlet yardımlarında yapılan usulsüzlüklerin arttığı bildirildi. Ülkede 2019'da devlet yardımlarında 318 olan vaka sayısı geçen yıl 7 bin 585'e yükseldi.

İsrail'in, başka ülkelerden talep gelmemesi halinde elindeki son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin doz aşıyı imha etmek zorunda kalacağı bildirildi.

İran'da 10'dan fazla kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Pakistan'da vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından salgın kısıtlamalarında gevşemeye gidildi. Buna göre iş yerleri 22.00'ye kadar açık kalabilecek, restoranların iç kısımlarına da müşterilerin yüzde 50'si alınacak. Dışarıda yapılan düğünlere 400, kapalı mekanlarda yapılan düğünlere ise Kovid-19 aşısı olan 200 kişi katılabilecek, toplu ulaşımda ise araçların yüzde 70'i kadar müşteri alınacak. Söz konusu tedbirler, temmuzun ilk haftası uygulanmaya başlanacak.

Nijerya hükümeti, ülkede "Delta" varyantının tespit edildiğine dair haberleri reddederken alınan tedbirler kapsamında Güney Afrika, Zambiya, Ruanda, Namibya ve Uganda'dan gelen yolcuların ülkeye alınmayacağı açıklandı.

Zambiya'da, salgın tedbirleri kapsamında barlar ve kumarhanelerin iki haftalığına kapatıldığı bildirildi.

Kenya, salgınla mücadele için Dünya Bankasından 130 milyon dolar borç aldı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yaptığı açıklamada, Çin'in yaklaşık 100 ülkeye 450 milyondan fazla aşı sağladığını kaydetti.

Çinli ilaç firması Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısının iki dozunun, 3-17 yaş arası çocuk ve ergenlerde güçlü antikor yanıtı oluşturduğu bildirildi.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, ülkesinin salgın verilerini ilk defa açıkladı. Hassan, Kovid-19 nedeniyle "kritik durumda" olan 70 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, son haftalarda ülke genelinde vaka artışları karşısında halka "daha dikkatli olma" çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), hızlı vaka artışları nedeniyle Endonezya'nın felaketle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Kanada'da binlerce Kovid-19 kaynaklı ölüm vakasının resmi kayıtlarda yer almadığı ortaya çıktı.