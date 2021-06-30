Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 40 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 182 milyon 767 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 956 bine, iyileşenlerin sayısı 167 milyon 334 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 528 bini, Hindistan'da 30 milyon 391 bini, Brezilya'da 18 milyon 513 bini ve Fransa'da 5 milyon 772 bini geçti.

Rusya'da son 24 saatte 669 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 68 vakayla, son 5 ayda en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumlarına, bazı katılımcıların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle bir süre verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tunus'un vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığını açıkladı.

Tunus'ta düzenlenecek Uluslararası Kartaca Festivali'nin başlangıç tarihi, salgın nedeniyle ağustos ayına ertelendi.

Bangladeş'te Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantı sağlık sisteminin yükünü artırırken, ülke genelinde artan Kovid-19 vakaları ve hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle yarından itibaren bir hafta sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Zimbabve'de salgın önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı, 2 hafta uzatıldı.

Özbekistan'a, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 2 milyon doz daha ulaştı.

Avustralya'da artan vakalar nedeniyle 7 şehirde kapanma kararı alındı. Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney, Queensland eyaletinin başkenti Brisbane ile Townsville ve Gold Coast kentleri, Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth, Kuzey Toprakları eyaletinin başkenti Drawin ile Alice Springs kentlerinde sokağa çıkma kısıtlamaları ilan edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, salgını önlemede başarısız oldukları gerekçesiyle yetkilileri azarladı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İskoçya'nın maçlarını takip eden sporseverlerin ülkedeki vakaları artırdığı bildirildi.