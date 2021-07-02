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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

02.07.2021 21:16
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 130 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 130 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 183 milyon 649 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 975 bine, iyileşenlerin sayısı 168 milyon 96 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 562 bini, Hindistan'da 30 milyon 493 bini, Brezilya'da 18 milyon 622 bini ve Fransa'da 5 milyon 777 bini geçti.

ABD'de Beyaz Saray'ın, aşılama oranlarının düşük olduğu ve Delta varyantının yoğun görüldüğü bölgelere ekip göndererek temas takibi yapacağı ve gerekli ekipmanları sağlayacağı bildirildi.

Hindistan'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı.

İran, virüsün mutasyonlu varyantlarının görüldüğü 12 ülkeden girişleri yasakladığını duyurdu. Karara göre Botswana, Brezilya, Esvatini, Hindistan, Osuta, Malavi, Mozambik, Nepal, Güney Afrika, Uruguay, Zambiya ve Zimbabve'den İran'a direkt ya da dolaylı olarak giriş yapılamayacağı açıklandı.

İsrail'de son günlerde görülen vakaların yüzde 90'ının Delta varyantı olduğu belirtildi.

Japonya'da Tokyo Valisi Yuriko Koike, kentte artan vakalar karşısında 24 Temmuz'da başlayacak Olimpiyat Oyunları'nın seyircisiz düzenlenmesi seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bir grup bilim insanı, Kovid-19'un kökenine ilişkin soruşturmaların Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülmemesi gerektiğini belirtti.

Son 24 saatte 6 bin 776 kişinin enfekte olduğu Tunus'ta salgının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te ilk kez Hindistan'da görülen ve çok daha kolay bulaşan Delta varyantına rastlandığı bildirildi.

Macaristan'da aşılananların sayısı 5,5 milyonu geçtiği için kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararı alındı.

Gürcistan'da kitlesel aşılamanın 5 Temmuz'dan itibaren başlayacağı bildirildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Fransa, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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