Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 160 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 184 milyon 41 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 983 bine, iyileşenlerin sayısı 168 milyon 432 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 580 bini, Hindistan'da 30 milyon 544 bini, Brezilya'da 18 milyon 687 bini ve Fransa'da 5 milyon 783 bini geçti.

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütünün oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Endonezya'ya 4 milyon doz Moderna aşısı bağışlayacağı bildirildi.

Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen ve klinik denemelerde üçüncü aşamada olan Covaxin'in etkinliğine ilişkin nihai sonuçlar kamuoyuna duyuruldu. Henüz hakem onayı almayan sonuçlara göre, Covaxin'in, Delta varyantına karşı yüzde 65,2 etkili olduğu bildirildi.

Brezilya'da Covaxin aşısının satın alınması anlaşmasında yolsuzluk yapıldığı iddiaları nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde aşı karşıtları, kentteki Las Planas aşı merkezine ait çadır ile masa üzerine "Aşı öldürür", "Utanın" ve "Aşıdan kurtulun" gibi yazılar yazdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, virüsün ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

Belçika'da mart ayından beri düşen vaka sayıları ilk kez artış gösterdi. Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, yeni vaka sayısı 26 Haziran-2 Temmuz haftasında yüzde 5 yükselerek 378 oldu.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, ABD'nin gönderdiği 2,5 milyon doz Moderna aşısının ülkeye ulaştığını belirtti.

Suudi Arabistan, mutasyona uğramış virüsün ülkede yayılmasını engellemek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Vietnam ve Afganistan ile hava trafiğini askıya aldığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, ülkede 9 kişide Delta varyantına rastlandığını duyurdu.

Malezya hükümeti, salgın nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında faaliyetleri durdurulan parlamentonun, OHAL'in biteceği 1 Ağustos'tan önce yeniden açılacağını açıkladı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, salgının önünü almak için mücadele veren hükümetin uyarılarını dikkate almayan sendika üyeleri gösteri düzenledi.