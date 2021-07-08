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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

08.07.2021 21:12
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 290 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 290 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 186 milyon 94 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 21 bine, iyileşenlerin sayısı 170 milyon 242 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 650 bini, Hindistan'da 30 milyon 741 bini, Brezilya'da 18 milyon 909 bini ve Fransa'da 5 milyon 794 bini geçti.

ABD'nin New York şehrinde, salgınla mücadele eden temel hizmet çalışanları onuruna "Kahramanlar Kanyonu" adında geçit töreni yapıldı.

Rusya'nın, salgın nedeniyle sınırlarını kapatan ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Kuzey Kore'ye aşı vermeyi önerdiği bildirildi.

Çok sayıda bilim insanı, İngiltere'nin 19 Temmuz'da salgın kısıtlamalarını kaldırma planını kınadı ve bunu "tehlikeli ve etik olmayan bir deney" olarak nitelendirdi.

İngiltere'de çift doz aşı yaptıranlar ile 18 yaşından küçüklerin, 19 Temmuz itibarıyla "sarı" listede yer alan ülkelerden dönüşlerinde karantinaya girmeyecekleri duyuruldu.

Almanya'da virüsün mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni vakalarda baskın tür olduğu bildirildi. Robert Koch Enstitüsünün hazırladığı raporda, 21-27 Haziran'da incelenen yeni vakaların yüzde 59'unda Delta varyantının tespit edildiği kaydedildi.

İsveç, salgınla mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyasında, 3. dozun uygulanmasına sonbaharda başlanacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da vaka hızındaki artışın sürdüğünü ve vaka sayılarında şimdiye kadarki en kötü haftanın geçen hafta yaşandığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgın nedeniyle başkent Tokyo'da ağustos sonuna kadar olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını bildirdi.

Japonya, salgınla mücadele kapsamında Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelen yolculara, daha önce belirlenmiş noktalarda, 3 gün süreli "zorunlu karantina" uygulayacağını duyurdu.

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa, salgın nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceği açıkladı.

Son 24 saatte 135 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 903'e ulaşırken, salgının başından bu yana bir gün içinde en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Son 24 saatte 9 bin 823 kişinin enfekte olduğu Tunus'ta salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in, Kovid-19 tedavisi için yatırıldığı hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Çin, Avustralya'yı Papua Yeni Gine'de aşılama çabalarına müdahale etmekle suçladı.

Avustralya'nın Sidney kentinde karantinaya rağmen son 14 ayda günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Kuzey Kore, Japonya, England, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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