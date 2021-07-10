Üye Girişi
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

10.07.2021 21:23
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 390 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 390 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 187 milyon 68 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 38 bine, iyileşenlerin sayısı 171 milyon 50 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 711 bini, Hindistan'da 30 milyon 824 bini, Brezilya'da 19 milyon 20 bini ve Fransa'da 5 milyon 803 bini geçti.

Rusya'da salgının başlangıcından bu yana son 24 saatte 752 ile "en yüksek" can kaybı kaydedilirken, toplam ölü sayısı 142 bini geçti.

Hollanda'da hükümet, salgın önlemlerinde yeniden sıkılaştırılmaya gidildiğini açıkladı. Buna göre, yarın saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak önlemler, 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak. Kafe ve restoranlar gece yarısı ile saat 06.00 arasında kapalı olacak ve mesafe kuralına göre müşteri alabilecek. Disko ve barlar yeniden kapatılacak, canlı müzik ve konserler yapılmayacak, bir günden fazla süren etkinlikler 24 saatle sınırlandırılacak. Negatif test sonuçlarının geçerlilik süresi ise 40 saatten 24 saate indirildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, salgın önlemleri kapsamında uygulanan kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun 22 Temmuz'dan itibaren mağaza ve alışveriş merkezleri için sona ereceğini bildirdi.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, günlük vaka sayısının yeniden 10 binin üzerine çıktığını ve bugün kaydedilen 10 bin 345 vakanın, 25 Aralık 2020'den bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu duyurdu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den dönen Polonya vatandaşlarına karantina uygulanmayacağını açıkladı.

Son 24 saatte 9 bin 353 yeni vakanın tespit edildiği Malezya'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

Cezayir yönetimi, halkı aşı olmaya ikna etmek için başkentteki camilerin önünde aşı stantları kurdu.

Ülkedeki sağlık sisteminin tüm zorluklara rağmen ayakta olduğunu açıklayan Tunus, Libya'nın hava ve kara sınırlarını bir haftalığına kapatma kararının ardından bu ülkeye yapılan uçak seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

Bangladeş'te Kovid- 19 vakalarının sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

Senegal'in, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve ABD finansmanıyla Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklarda kullanılacak aşılar için üretim merkezi kuracağı açıklandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti ve finansal merkezi Johannesburg'un Belediye Başkanı Geoff Makhubo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Singapur, 12 Temmuz itibarıyla son 21 gün içerisinde Endonezya'da bulunanların ülke üzerinden transit uçuş yapamayacağını ve bu ülkeden gelen tüm yolculardan son 48 saat içinde alınmış PCR testi isteneceğini duyurdu.

Malta, artan vakalar sebebiyle gelecek haftadan itibaren ülkeye gelenlerden Kovid-19 aşılama döngüsünün tamamlandığına dair uluslararası tanınmış bir aşı sertifikası sunulmasını isteyecek.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Kurumu, Afganistan ve Endonezya'ya düzenlenen tüm uçak seferlerinin, yarından itibaren salgın nedeniyle askıya alındığını bildirdi.

Avrupa Birliği, Hollanda, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 23:30 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 22:43 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi 21:09 Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı 20:19 Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış 20:00 Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı 19:07 İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi 18:50 Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor 18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı         
00:03
Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü         
23:05
Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum         
21:44
Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var         
20:59
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı         
19:03
Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor         
18:44
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı         
18:29
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü         
18:12
Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu         
18:08
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 00:16:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement