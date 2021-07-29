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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

29.07.2021 21:12
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 4 milyar dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 4 milyar dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 197 milyon 70 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 209 bine, iyileşenlerin sayısı 178 milyon 367 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 494 bini, Hindistan'da 31 milyon 570 bini, Brezilya'da 19 milyon 797 bini ve Rusya'da 6 milyon 218 bini geçti.

ABD'de artışa geçen vakalar nedeniyle özel işletmeler çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirmeye başladı.

ABD'nin New York eyaletinde çalışanlara, 6 Eylül'e kadar aşı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirildi.

Fransa'da, Yüksek Sağlık Otoritesi (HAS) 12-17 yaş arası gençler için Moderna aşısını onayladı.

Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Antiller'de Fransa'ya bağlı Guadeloupe, Saint-Martin ve Saint-Barthelemy adalarında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İngiltere'de 27 Temmuz'a kadar "şubattan bu yana ilk kez üst üste 7 gün" vaka sayısında düşüş kaydedilirken, dün ve bugün açıklanan son veriler düşüş eğiliminin tersine döndüğünü ortaya koydu.

İtalya'da hükümetin, salgınla mücadelede 6 Ağustos'tan itibaren özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve önceden Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesini zorunlu hale getirmesi, ülkenin pek çok kentinde yeniden protesto edildi.

İtalya'da son 24 saatte 6 bin 171 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, günlük vaka sayısı 15 Mayıs'tan bu yana ilk kez 6 binin üzerinde kaydedildi.

Almanya'da salgında dördüncü dalganın başladığı bildirildi. Ülkede son 24 saat içinde 3 bin 142 vaka kaydedilirken virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

Malezya'da salgın nedeniyle 13 Ocak-1 Ağustos tarihlerinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararının, Malezya Kralı'na danışılmadan iptal edilmesi tartışmalara neden oldu.

Malezya Parlamentosunda iki çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, parlamento oturumları 2 Ağustos'a ertelendi.

Afrika'da ihtiyaç duyulan aşı miktarının sadece yüzde 10'unun kıtaya ulaştığı bildirildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da ihtiyaç duyulan aşı miktarının sadece yüzde 10'unun kıtaya ulaşabildiğini açıkladı.

Afrika'da salgına karşı aşılamanın yapılmadığı iki ülkeden biri olan Burundi'de hükümet, vatandaşlarına aşı yapmaya başlayacağını duyurdu.

Sudan, salgının yayılmasını durdurmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) jeneratörler ve oksijen tüplerinin de aralarında olduğu malzeme desteği talebinde bulundu.

Zimbabve, aşı olmuş turistlerin ülkeye kabul edileceğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelinde salgınla mücadelenin yönetileceği bir operasyon odasının kurulması yönünde kararname yayımladı.

Özbekistan'da son 24 saatte 1408 yeni vaka ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Delta varyantıyla mücadele eden ülkede aşı yaptırmayanların yaptıranlara göre daha fazla kısıtlamayla karşılaşacağını belirtti.

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 699 artarak 904 bin 36'ya yükselirken, günlük vaka sayısı salgınının başından beri ilk kez 10 binden fazla artış gösterdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'yu çevreleyen Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde artışını sürdüren vakalar sonrası olağanüstü hal çağrısı yapılacağı belirtildi.

Kovid-19'a yakalanması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekilen ABD'li sporcu Sam Kendricks ile temasta olduğu tespit edilen Avustralya Atletizm Takımı karantinaya girdi.

Myanmar'da darbeyle seçilmiş hükümete el koyan askeri yönetim, ülkede giderek kötüleşen salgın karşısında uluslararası yardım beklediğini açıkladı.

Karayipler'deki Fransız adası Martinik'te vaka sayısının her 100 bin kişide 900'ün üstüne çıkması nedeniyle 3 hafta süreyle kapanma ilan edildi. Sabah 05.00'ten akşam19.00'a kadar sokağa çıkma yasağı konulurken, 10 kilometreden uzak yere gitmek izne bağlandı.

Tayland'da sağlık yetkilileri, ülkede artan vaka ve can kayıpları nedeniyle başkent Bangkok'taki havalimanlarından birindeki kargo binasında, büyük bir geçici hastane kurma çalışmalarına başladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, aşı olmayan kişilerin evden çıkmasına izin verilmeyebileceğini belirtti.

Çin'in gelecek ay aşı iş birliği konulu uluslararası bir toplantıyı yöneteceği bildirildi.

Google'ın, çalışanlarının iş yerlerine dönebilmeleri için aşı zorunluluğu getireceği belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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