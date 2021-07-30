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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

30.07.2021 21:10
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 4 milyar 70 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 4 milyar 70 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 197 milyon 727 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 219 bine, iyileşenlerin sayısı 178 milyon 759 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 592 bini, Hindistan'da 31 milyon 612 bini, Brezilya'da 19 milyon 839 bini ve Rusya'da 6 milyon 242 bini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, son haftalarda artışa geçen vaka sayılarına karşı milyonlarca federal çalışana aşılanma ya da maske kullanma, haftalık test yaptırma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tüm askeri ve sivil personelinden aşılanmalarını, aşı olmayanların maske ile fiziksel mesafe kurallarına uymasını, düzenli test yaptırmasını ve resmi seyahat kısıtlamalarına tabi olmasını istedi.

ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın eyalet ve yerel yönetimleri yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolarlık teşvik ödemeye çağırdığını bildirdi.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'nin AB ülkelerinden gelen aşılı yolculara karantina zorunluluğunu kaldırmasına ülkelerini dahil etmemesini "ayrımcı bir önlem" olarak yorumladı.

Fransız emniyet yetkilileri, başkent Paris'te yarın aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulamasına ilişkin 4 protesto gösterisi düzenlenmesinin beklendiğini, bu kapsamda 3 bin polis ve jandarmanın görevlendirileceğini duyurdu.???????

Fransız- Hollanda hava yolu şirketi Air France-KLM, salgın tedbirlerindeki gevşemeye rağmen 2021'in ikinci üç ayında 1,5 milyar avro zarar açıkladı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun yayımladığı rapora göre, hesaplamalar, aşılama programının bir sonucu olarak 60 bin ölümün ve 22 milyon 57 vakanın önlendiğini ortaya koydu.

Almanya'da hükümet 1 Ağustos'tan itibaren tatilden dönecek herkese ülkeye girişlerde zorunlu test şartı getirmeyi planladığını açıkladı.

Macaristan'da salgının yayılmasını engellemek ve hastaların güvenliğini sağlamak için sağlık personeline zorunlu aşı uygulaması getirildi.

Yunanistan'da, turizm sezonunun açılmasının etkisiyle vaka sayılarındaki artışın başta Ege adaları olmak üzere birçok bölgede üst sınıra dayandığı, bazı adalarda yeniden kapanma uygulamasının düşünüldüğü bildirildi.

DSÖ, Delta varyantının 132 ülkede tespit edildiğini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vaka sayılarının son 4 haftada örgütün dünya genelindeki 6 bölgesinin 5'inde yüzde 80 arttığını, bunun Delta varyantından kaynaklandığını ve bu varyantın 132 ülkede tespit edildiğini bildirdi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yetkililer, artan vakalar üzerine, yarından itibaren 8 Ağustos'a kadar kapanma kararı aldı. Bu kapsamda eyalette şehirler arası seyahatlerin kısıtlanacağı bildirilirken, tüm iş yerleri ve hükümet binalarının kapalı olacağı kaydedildi. Sokaktaki vatandaşların aşı kartlarının kontrol edileceği, aşı olmayan kamu çalışanlarının maaşlarının ise 31 Ağustos'tan sonra yatırılmayacağı duyuruldu.

Malezya Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, 28 Temmuz'da salgının tespit edildiği parlamentoda dünden bu yana 11 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.

Kenya'da hükümet, vaka sayılarındaki artış nedeniyle tedbirleri artırdığını duyurdu. Salgının dördüncü dalgası nedeniyle alınan kararlar kapsamında, sokağa çıkma yasağı saat 22.00-04.00 olarak belirlenirken, açık ve kapalı toplantılar 30 gün yasaklandı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Tokyo Olimpiyatları ile ülkesinde artış trendi gösteren vaka sayıları arasında "bir bağ" olduğu iddialarını reddetti.

Avustralya'da, Delta varyantının yoğun görüldüğü Sidney kentinde, virüse karşı tam kapanmanın denetlenmesinde askeri birliklerin de görevlendirildiği bildirildi.

Myanmar'daki askeri yönetimin salgını muhalefete karşı "silah haline getirdiği" iddia edildi.

Avrupa Birliği, Pentagon, Hükümet, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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