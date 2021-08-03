Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 210 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 199 milyon 947 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 255 bine, iyileşenlerin sayısı 180 milyon 349 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 902 bini, Hindistan'da 31 milyon 767 bini, Brezilya'da 19 milyon 953 bini ve Rusya'da 6 milyon 334 bini geçti.

ABD'de Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, yayımladığı ek raporda, Kovid-19'un Çin'de ilk vakaların görüldüğü Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'nda geliştirildiği ve salgının buradaki çalışmalardan kaynaklandığına dair kanıtların bulunduğu ileri sürüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), aralarında Yunanistan, İrlanda, Libya ve İran'ın da bulunduğu 16 ülke ve adayı, salgın nedeniyle "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine dahil etti.

Beyaz Saray Kovid-19 Veri Direktörü Cyrus Shahpar, ABD'de Kovid-19'a karşı en az bir doz aşı yaptıran yetişkin nüfusun oranının yüzde 70'e ulaştığını açıkladı.

New York Belediye Başkanlığı sınırları çerçevesinde, restoranların kapalı alanlarına ve spor salonlarına giriş için müşterilerden aşı yaptırdığına dair belge isteneceği belirtildi.

Son 24 saatte 3 bin 818 yeni vakanın tespit edildiği İsrail'de son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 32 kişide ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, toplu aşılamanın başladığı duyuruldu.

Fas'ta hükümet, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bir dizi yeni tedbir alındığını duyurdu. Bu kapsamda, bugünden itibaren ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı kaydedilirken, aşısı olmayanların Kazablanka, Marakeş ve Agadir kentlerine giriş-çıkışlarına müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Lahor, Multan, Ravalpindi ve Faysalabad şehirlerinde, vaka artışları sebebiyle kapanmaya gitme kararı alındı. Bugünden itibaren 31 Ağustos'a kadar sürecek kapanma kapsamında hafta sonu eczane, hastane, aşı merkezleri, market ve fırınlar hariç tüm iş yerleri kapalı olacak. Kapalı mekanlarda düğünler yasaklanırken açık alanlarda da 400 kişinin katılımına izin verilecek.

Japonya, salgınla mücadelesine katkı için Tayland ve Laos'a toplamda 2,5 milyon dolar hibe destek sağlayacağını açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde, vakaların artması üzerine kent sakinlerinin tamamına virüs testi yapılacağı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşı olmayan vatandaşların PCR testi için ücret ödeyeceği bildirildi.

Yunanistan Artistik Yüzme Takımı, 4 sporcusunda Kovid-19 tespit edildiği gerekçesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi.