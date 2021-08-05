Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 310 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 201 milyon 385 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 276 bine, iyileşenlerin sayısı 181 milyon 288 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 190 bini, Hindistan'da 31 milyon 855 bini, Brezilya'da 20 milyon 26 bini ve Rusya'da 6 milyon 379 bini geçti.

ABD'de Joe Biden yönetiminin ülkeye gelecek yabancı ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirmeyi planladığı bildirildi.

ABD'li ilaç üreticisi Moderna, geliştirdiği aşının iki doz aşılamanın uygulanmasından 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 93 sürdürdüğünü açıkladı.

Fransa'da Anayasa Konseyi, yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilen, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması getiren Kovid-19 ile mücadele yasasını, bazı değişikliklerle onayladı.

Fransa'da salgınla mücadele kapsamında aşı zorunluluğu getirilen meslek grupları arasında yer alan itfaiyeciler, greve gitme kararı aldı.

Yunanistan, salgın nedeniyle yaklaşık 17 aydır kapalı tuttuğu Türkiye ile olan sınır kapılarını açma kararı aldı.

Sırbistan'da yetişkin nüfusun yüzde 50'sinin salgına karşı aşılandığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da geçen hafta, salgına bağlı ölümlerde haftalık rekor kırıldığını duyurdu.

Afrika Birliği, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'dan sipariş verdiği aşıların dağıtımına başladığını duyurdu.

Nijerya'da son 24 saatte 747 kişide virüs tespit edilirken, ülkede şubattan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Senegal'de son 24 saatte 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldı. Başkent Dakar'daki mezarlıklarda yer sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, salgın tedbirleri kapsamında uyguladığı seyahat kısıtlamalarında Hindistan'ın "kırmızı" listeden alınıp "sarı" listeye eklenmesi, Pakistan'ın ise "kırmızı" listede kalmaya devam etmesi nedeniyle İngiltere'ye tepki gösterdi.

Malezya'da son 24 saatte 20 bin 596 kişinin testi pozitif çıkarken ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kayıtlara geçti.

Japonya, salgınla mücadelesine destek olmak amacıyla Nepal'e 1,6 milyon doz aşı sağlayacağını duyurdu.

Japonya'da 2020 Olimpiyatları'nın açılışı sonrasında başkent Tokyo'da, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı saptandı. Uzmanlar, vaka sayısının artış trendini koruması nedeniyle olağanüstü halin ülke geneline genişletilmesi çağrısında bulundu.

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da kaynağı belirlenemeyen 6 yeni vakanın kayıtlara geçmesi üzerine bazı okullarda eğitime geçici olarak ara verildi.