Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı, 4 milyar 540 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 205 milyon 147 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 333 bine, iyileşenlerin sayısı 184 milyon 233 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 900 bini, Hindistan'da 32 milyon 52 bini, Brezilya'da 20 milyon 213 bini ve Rusya'da 6 milyon 512 bini geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, vaka sayılarının arttığı ve aralarında İsrail ile Fransa'nın da bulunduğu 8 ülkeyi "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, aşı olamayacak kadar küçük çocukları virüsten koruyabilmek için öğretmenlere aşının zorunlu hale gelmesi gerektiğini söyledi.

ABD'de sosyal paylaşım platformları Facebook ve Twitter ile video paylaşım platformu Youtube, salgınla mücadele konusunda yanlış bilgi yayan hesapları kapatma kararı aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgınla mücadelede ülkesinin sağlık kriziyle tam olarak başa çıkamadığını söyledi.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Friesland bölgesine bağlı Schortens aşı merkezinde çalışan bir görevlinin binlerce kişiye Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği belirlendi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, salgınla mücadelenin ve salgının kontrol altına alınmasının ülkenin en önemli meselesi olduğunu söyledi.

Tahran'daki Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı Ali Rıza Zali, İran yönetiminin pahalı olduğu gerekçesiyle aşı alımına izin vermediğini ve salgını ciddiye almadığını söyledi.

Salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan Japonya'da durumu ağırlaşan Kovid-19 hastasını, "yatak kapasitelerinin tamamına yakınının dolu olmasını" gerekçe gösteren yaklaşık 120 hastane kabul etmedi.

Güney Kore'de son 24 saatte tespit edilen 2 bin 223 yeni vaka ile bugüne dek kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde Delta varyantının yayılmasını önlemek için uygulanan tam kapanmanın süresinin bir hafta daha uzatıldığı açıklandı.

Sky News Australia, YouTube'un salgın hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle kanalı askıya alması üzerine internet sitesindeki onlarca videoyu kaldırdı.

Paralimpik 2020 için Japonya'ya gelen Gana Ulusal Paralimpik Takımı sporcusunun testi pozitif çıktı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Somali'de 3 milyon kişinin gıda krizi ve salgın hastalıklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye'nin Senegal'e 12 ton tıbbi malzeme yardımında bulunacağını açıkladı.

Ukrayna'da salgın tedbirleri kapsamında bölgelere göre uyarlanmış karantina süresinin 1 Ekim'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Kazakistan'da salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin, 1 Eylül'den itibaren okullarda yüz yüze eğitime başlayacağı bildirildi.

Vietnam, ürettiği yerli aşı adayı Covivac'ın klinik denemelerinin ikinci aşamasına nitelikli gönüllülerle başlandığını duyurdu.