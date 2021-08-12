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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

12.08.2021 21:47
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı, 4 milyar 580 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı, 4 milyar 580 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 205 milyon 854 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 342 bine, iyileşenlerin sayısı 184 milyon 810 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 37 milyon 69 bini, Hindistan'da 32 milyon 77 bini, Brezilya'da 20 milyon 249 bini ve Rusya'da 6 milyon 534 bini geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), aşıların hamilelik döneminde herhangi bir riske yol açmadığını açıkladı, hamilelere zaman kaybetmeden aşı olmalarını tavsiye etti.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, yaklaşık 25 bin çalışanı için aşıyı zorunlu hale getireceğini açıkladı. Ülkede salgın nedeniyle günlük hastaneye yatan hasta sayısının son 6 ayın en yüksek rakamlarına ulaştığı bildirildi.

California eyaletinde, yeni eğitim dönemi başında tüm öğretmenlerin ve okul personelinin aşı yaptırmasının zorunlu hale getirileceği duyuruldu.

Rusya'da, salgının başlamasından bu yana son 24 saatte 808 ile "günlük en yüksek can kaybı" kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 168 bini geçti.

Almanya'da son 24 saatte 5 bin 638 yeni vaka ile "son 9 haftanın en yüksek seviyesine" ulaşıldı.

İngiltere'de bir hukuk şirketi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yurt dışından ülkeye gelen kişilere uygulanan karantina politikası hakkında adli inceleme yapılmasını talep etti.

İsveç, Amerikan biyoteknoloji firması Novavax'ın geliştirdiği aşıdan 2,2 milyon doza kadar satın alınabilmesi için tedarik anlaşması imzaladı.

Amerikalı ve Norveçli bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, Kovid-19'un gelecek yıllarda daha çok çocuklar arasında görülen bir hastalık olabileceğini ortaya koydu.

Son 24 saatte 22 bin 711 yeni vakanın tespit edildiği Meksika'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Güney Amerika ülkesi Şili'de, salgına karşı halka 3'üncü doz aşı uygulanmasına başlandığı bildirildi.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, aşılardan iki dozu da olanlara, uluslararası seyahatlerde kullanılmak üzere aşı pasaportu verileceğini açıkladı.

Yeni Zelanda'nın salgın sürecinde atılacak normalleşme adımlarının bir parçası olarak gelecek senenin başlarında sınırlarının uluslararası yolculara yeniden açılacağı bildirildi.

Vaka sayısının ilk kez bir günde 18 binin üzerinde artış gösterdiği Japonya'da uzmanlar, artan vakalar karşısında zorlanan sağlık altyapısının "kritik safhaya" ulaştığını kaydetti.

Paralimpik 2020'nin meşalesinin, artan vaka sayılarına karşı Tokyo'da kamuya açık yollara uğramayacağı belirtildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da vakaların temmuz ortasından itibaren artışa geçmesiyle, başta ülkenin uzak bölgeleri olmak üzere tedavi hizmetlerinin verilmesinde sıkıntılar yaşandığı bildirildi.

Kırgızistan'da öğretim sektöründe çalışanların yüzde 70'ini salgına karşı aşılamak için yüz yüze eğitimin başlama tarihi 1 Eylül'den 15 Eylül'e alındı.

Özbekistan'da vakaların artması üzerine geçen ay askıya alınan cuma namazlarının, yarından itibaren yeniden kılınabileceği açıklandı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, India, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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