Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı, 4 milyar 660 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 207 milyon 308 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 363 bine, iyileşenlerin sayısı 185 milyon 889 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 37 milyon 365 bini, Hindistan'da 32 milyon 190 bini, Brezilya'da 20 milyon 319 bini ve Rusya'da 6 milyon 579 bini geçti.

ABD'de salgın nedeniyle hastaneye kaldırılanların yüzde 50'den fazlasının aşılama oranlarının düşük olduğu 8 eyalette bulunduğu aktarıldı.

Oregon eyaletindeki hastanelerde salgınla mücadeleye destek olmaları için Ulusal Muhafızların görevlendirileceği belirtildi.

Brezilya'da salgının başlangıcından bu yana 300 gazetecinin virüsten öldüğü açıklandı.

Rusya'da salgının başlangıcından bu yana son 24 saatte 819 ölüm ile virüs kaynaklı "en yüksek" günlük can kaybı kaydedilirken, haftanın başından bu yana ölümlerde artış yaşandığı bildirildi.

Fransa'da Anayasa Konseyinin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, protesto gösterilerini bu hafta da sürdürdü.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden Meksika'da İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler, 2020 yılında 5 milyonun üzerinde öğrencinin çevrim içi derslere kayıt yaptırmadığını ortaya koydu.

İran'da salgındaki artış nedeniyle 16-21 Ağustos'ta tatil ilan edildi. Şehirler arası seyahat yasağının 15 Ağustos Pazar saat 12.00'dan itibaren başlayacağı ve 21 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edeceğini aktarılırken, tatil süresince zorunlu olan iş yerleri dışındaki alışveriş merkezleri, devlet daireleri ve bankaların kapalı olacağını ifade edildi.

Japonya'da vakalardaki artış eğiliminin sürmesi halinde ülkenin sağlık sisteminin bu durumu kaldıramayacağı bildirildi.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, ülkede uygulanan aşıların, Delta varyantına karşı etkili olduğunu belirtti.

Kanada'da, uçak ve tren yolcuları ile kamu sektöründe çalışanların, iki doz aşı yaptırmaları zorunlu hale getirildi.

Gürcistan'da vaka sayılarının artması üzerine ülke genelinde bazı yasaklar yeniden getirildi. Buna göre bugünden itibaren başkent Tiflis, Batum, Kutaisi ve Rustavi kentlerinde 4 Eylül'e kadar toplu taşıma araçların kullanılması yasaklandı. Festivaller, spor etkinlikleri, konserler ve kültürel faaliyetler dahil tüm kalabalık etkinlikler yasaklandı ve çocuk eğlence merkezleri kapatıldı.

Gine'de salgınla mücadele kapsamında eylül ayı itibarıyla aşı pasaportu zorunluluğu getirileceği belirtildi.