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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

19.08.2021 21:10
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 4 milyar 840 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 4 milyar 840 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 210 milyon 491 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 411 bine, iyileşenlerin sayısı 188 milyon 543 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 38 milyon 95 bini, Hindistan'da 32 milyon 356 bini, Brezilya'da 20 milyon 458 bini ve Rusya'da 6 milyon 684 bini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, bakımevlerinin federal fonlardan yararlanmalarını, çalışanlarının Kovid-19 aşısı olması koşuluna bağlayacaklarını duyurdu.

ABD, BM üyesi ülkelerin lider ve bakanlarına salgın nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna çevrim içi katılma çağrısında bulundu.

Hindistan'da salgının üçüncü dalgasından korunmak için aşılama kampanyası hızlandırıldı. Ülkede son 24 saatte 8 milyon 810 bin doz aşı yapılarak ocak ayında başlayan aşılama kampanyasında günlük en yüksek sayıya ulaşıldığı bildirildi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkede 12-17 yaşındaki kişilerin yarısından fazlasına en az bir doz aşı uygulandığını belirtti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 250 bini aştığı Meksika'da, son 24 saatte 28 bin 953 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Avrupa Birliği (AB), aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 3 ülkenin aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortakları olduğu BioNtech şirketinin üretim tesisini ziyaret etti.

Letonya'nın başkenti Riga'da binlerce kişi aşının zorunlu tutulmasını protesto etmek için dün geç saatlerde sokaklara çıktı.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, ülkede son dönemde artan vaka sayılarının, dördüncü dalganın başladığına işaret ettiğini söyledi.

İran'da salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 564 artarak 100 bine yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yarından itibaren 18-35 yaş arası nüfusun aşılanması çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı saptandı. Ülkede, son 24 saatte 25 bin 156 vaka tespit edildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgına karşı ülkenin en büyük iş lobisine "evden çalışın" çağrısı yaptı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları sporcu semtinde ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği açıklandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Malezya etabı, salgınının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Malezya Başbakanlık Ofisi, iki doz aşısını tamamlayanların yarından itibaren ülke genelindeki restoran ve kafelerin kapalı mekanlarında yemek yiyebileceğini duyurdu.

Singapur, nüfusunun yüzde 75'ini aşıladıktan sonra sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken, Almanya ve Brunei'den gelen aşılı ziyaretçiler için ilk karantinasız seyahat programını başlatacağını, Çin'in Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerinden gelen ziyaretçiler için ise kısıtlamaları esneteceğini açıkladı.

Avustralya'da son 24 saatte Kovid-19'a yakalananların sayısı 754 ile en yüksek seviyeye çıktı.

Avustralyalı ünlü Hollywood yıldızı Nicole Kidman'ın Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde salgına karşı uygulanan karantina tedbirlerinden muaf tutulduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 24 saatte 1149 kişide virüse rastlanmasıyla ülkede, salgının başladığı 2 Mart 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği, Joe Biden, India, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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