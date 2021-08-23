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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

23.08.2021 21:12
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 4 milyar 970 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 4 milyar 970 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 212 milyon 909 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 449 bine, iyileşenlerin sayısı 190 milyon 601 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 38 milyon 548 bini, Hindistan'da 32 milyon 459 bini, Brezilya'da 20 milyon 570 bini ve Rusya'da 6 milyon 766 bini geçti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı verdiğini duyurdu.

New York şehrinde okullarda öğretmenlere ve diğer çalışanlar için aşı zorunlu hale getirildi.

ABD'de yapılan bir araştırma, Amerikalıların büyük bölümünün okullarda maske kullanma ve aşı zorunluluğunu desteklediğini ortaya koydu.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, okullarda Kovid-19 sağlık ruhsatının aranmayacağını belirtti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), salgının ilave olumsuz ekonomik sonuçları nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıl beklenenden daha az büyüyebileceğini duyurdu.

İspanya'da yüksek yeni vaka ve can kayıplarına rağmen maskesiz ve sosyal mesafeye uyulmadan gençler arasında yapılan sokak eğlencelerinin durdurulamadığı belirtildi.

İsrail'deki 7 devlet hastanesi, bütçe sıkıntısı ve personel yetersizliği nedeniyle bugünden itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası kabul etmeyeceklerini duyurdu.

İsrail Sağlık Bakanlığının araştırması, BioNTech-Pfizer'in geliştirdiği aşının üçüncü dozunun 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyona ve hastalığı ağır geçirmeye karşı önemli ölçüde koruma sağladığını ortaya koydu.

İsrail yönetimi, salgına rağmen okulların açılmasına ve yüz yüze eğitime 1 Eylül'de başlanmasına karar verdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarındaki artışın ve Delta varyantının tespitinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde salgının üçüncü dalgasına girildiğini açıkladı. Filistin hükümeti, sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılara 3. doz aşının uygulanmasına karar verdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, sosyal medyada yayılan "Kovid-19'a karşı ulusal kapanmaya gidileceğini" iddialarının yaratabileceği toplumsal huzursuzluğun önüne geçmek üzere güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Mısır'da Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta Plus varyantının görüldüğü belirtildi.

Ruanda'da, salgına karşı geliştirilen aşılar 18 yaş ve üstü genç yetişkinlere uygulanmaya başlandı.

Gürcistan'da, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya bölgesinde yaşayanların salgınla mücadele kapsamında sisteme önceden kayıt yaptırmadan aşı olabilecekleri belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, salgına karşı uygulanan 4'üncü seviyedeki tam kapanmanın ülke genelinde 27 Ağustos, ülkenin en büyük kenti Auckland'da 31 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü ülkesindeki tam kapanma uygulamalarının devamlı yürürlükte kalamayacağını hatırlatarak, "Diğer bulaşıcı hastalıklarla yaşadığımız gibi bu virüsle de birlikte yaşayacağız." dedi.

Vietnam'ın en büyük şehri Ho Chi Minh'de sıkı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Medigen Vaccine Biologics şirketi tarafından geliştirilen yerli Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, İsrail, Pfizer, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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