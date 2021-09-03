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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

03.09.2021 21:21
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 410 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 410 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 220 milyon 315 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 562 bine, iyileşenlerin sayısı 196 milyon 948 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 40 milyon 537 bini, Hindistan'da 32 milyon 944 bini, Brezilya'da 20 milyon 830 bini ve Rusya'da 6 milyon 975 bini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün açıklanan istihdam verisinin güçlü olmamasının nedeninin Delta varyantı olduğunu belirtti. Biden, Delta varyantıyla mücadelede daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ve gelecek hafta bu varyantla mücadele için atılacak bir sonraki adımları açıklayacağını bildirdi.

ABD'ye bağlı Hawaii Adası'na tatile giden Amerikalı kadın, sahte aşı belgesi kullanmaktan gözaltına alındı.

Almanya'da salgın nedeniyle kısa süreli çalışanların sayısının, ağustosta salgın başlangıcından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştüğü belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ile aşı üreticisi AstraZeneca arasında aşı tedariki konusunda yaşanan davada uzlaşı sağlandı.

Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, 6. Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde (ECI), "Aşı üretimimiz 2019'da 10 bindi. Ortağımız Pfizer ile yıl sonuna kadar 3 milyar dozdan fazla aşı üreteceğiz. Bu müthiş bir artış." dedi.

Aşı temin etmekte sıkıntı yaşayan İran, Çin'den sipariş verdiği yaklaşık 5 milyon doz aşının ülkeye ulaştığını duyurdu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da tüm açık ve kapalı alanlardaki toplantılar iptal edildi. Şehir içi toplu ulaşıma kısıtlama getirilirken spor salonlarının kapatılmasına karar verildi. Bu kısıtlama tedbirlerinin 4-12 Eylül'de geçerli olacağı kaydedildi.

Yunanistan'da Kovid-19'un ilk kez Kolombiya'da tespit edilen mu varyantına rastlandı.

Batı Afrika ülkesi Benin'de aşı yaptırmayan kamu ve özel sektör çalışanlarının seminer ya da forum gibi hiçbir toplantıya katılamayacağı duyuruldu.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin salgınla mücadelede artan eleştiriler sonrası istifa edeceği iddia edildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 287'ye yükseldiği bildirildi.

İran'da 1989-2016 yıllarında 27 yıl boyunca Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Hasan Firuzabadi (70), Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

COVIRAN Bereket, Avrupa Birliği, India, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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