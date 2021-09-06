Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 490 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 221 milyon 842 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 586 bine, iyileşenlerin sayısı 198 milyon 442 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 40 milyon 808 bini, Hindistan'da 33 milyon 57 bini, Brezilya'da 20 milyon 890 bini ve Rusya'da 7 milyon 30 bini geçti.

Hindistan'da, ağustos ayı içerisinde G7 ülkeleri toplamından fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Hindistan'da yapılan bir çalışma, salgın nedeniyle ülkede uzun süre yüz yüze eğitim yapılamamasının, ekonomik durumu iyi olmayan çocuklar için "felaket sonuçlara" yol açtığını ortaya koydu.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya- Arjantin karşılaşması, Brezilyalı sağlık ekiplerinin, Arjantinli bazı futbolcuların salgına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girmesi nedeniyle ertelendi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BionTech aşısının üçüncü dozunun 16 yaşından büyüklere takviye doz olarak uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı.

Japon firmaların yüzde 90'ının, ülke ekonomisinin salgının olumsuz etkisinden 2022'de kurtulmasını beklediği kaydedildi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, Japonya'nın Paralimpik 2020 boyunca salgınla mücadeleyi başarıyla yönettiğini söyledi.

Delta varyantına karşı aşılama faaliyetlerine hız veren Avustralya'nın, İngiltere ile yaptığı aşı takas anlaşmasının ilk partisi olan yarım milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının ülkeye ulaştığı açıklandı.

Nijerya'da federal hükümetin kamu çalışanlarına aşı zorunluluğu getireceği bildirildi.