Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 640 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 224 milyon 383 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 625 bine, iyileşenlerin sayısı 200 milyon 985 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 586 bini, Hindistan'da 33 milyon 200 bini, Brezilya'da 20 milyon 958 bini ve İngiltere'de 7 milyon 168 bini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, çalışanlar için aşı zorunluluğunu yaklaşık 100 milyon kişiyi kapsayacak şekilde genişletmesi, Cumhuriyetçi kesimde sert tepkiye neden oldu.

ABD'nin Los Angeles şehri, ortaokul ve lise öğrencileri için aşıyı zorunlu hale getirdi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşısının 5 ila 11 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için gelecek haftalarda yetkili makamlara başvuracağını açıkladı.

İspanya, günlük can kayıpları ve yeni vakalardaki düşüşle, salgının değerlendirme kriterlerine göre "orta riskli" düzeye geldi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İtalya İlaç Ajansının (AIFA) aşıda 3. doz için onay verdiğini, uygulanmasına da bu ay içinde zayıf ve sağlık bakımından savunmasız kişilerden başlanacağını belirtti.

Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu, ülkedeki salgının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Ukrayna'da dini liderlerinden birinin kabrini ziyarete giden çok sayıda Yahudi'nin sahte Kovid-19 testiyle İsrail'e döndüğü ortaya çıktı.

Balkan ülkesi Karadağ, 14 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere ülkeye girişlerde yeni kurallar uygulamaya başlayacağını duyurdu. Bu çerçevede salı gününden itibaren ülkeye giriş yapmak isteyen yabancılar ve Karadağ vatandaşlarından, en az 14 gün önce aşının son dozunun uygulandığını gösteren sertifika, 72 saatten eski olmayan negatif PCR testi sonucu,14 günden eski olan ve 180 günden eski olmayan pozitif PCR testi sonucu veya 48 saatten eski olmayan antijen testi ibraz etmelerinin isteneceği belirtildi.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangın nedeniyle istifasını sunduğunu duyurdu.

Tunus ile Libya, iki ülke arasındaki kara ve hava sınırlarının gelecek hafta açılması ve uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardı.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, bazı ülkeler tarafından uluslararası seyahat için zorunlu tutulan dijital aşı sertifikası geliştirmeye başladıklarını ifade etti.

Uganda'da dini liderler, aktivistler ve siyasetçiler, ibadethanelerin salgın nedeniyle 2 aydan uzun süredir kapalı tutulmasının haksız olduğunu belirterek hükümete dava açtı.

Uganda'da çocuk işçi sayısının salgın kısıtlamaları nedeniyle 2 kat arttığı bildirildi.

Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüsün Eta varyantının ülkeye sıçradığı ortaya çıktı.

Avustralya'da virüsün ilk görüldüğü tarihten bu yana günlük yeni vaka sayısı ilk kez 1900'ü aştı, son 24 saatte 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya'da, salgın nedeniyle ilk kez can kaybı yaşandığı açıklandı.