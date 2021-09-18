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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

18.09.2021 20:58
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 228 milyon 654 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 696 bine ve iyileşenlerin sayısı 205 milyon 268 bine çıktı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 228 milyon 654 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 696 bine ve iyileşenlerin sayısı 205 milyon 268 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 800 bini, Hindistan'da 33 milyon 437 bini, Brezilya'da 21 milyon 102 bini ve İngiltere'de 7 milyon 400 bini geçti.

Fransa'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtları, hükümeti protesto etmek için bir kez daha meydanlara indi.

Avustralya'da Kovid-19'un Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadele sürerken, yürürlükteki yasakları protesto eden göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Protesto, England, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika
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