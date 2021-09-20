Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 229 milyon 525 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 708 bine ve iyileşenlerin sayısı 206 milyon 220 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 912 bini, Hindistan'da 33 milyon 501 bini, Brezilya'da 21 milyon 239 bini ve İngiltere'de 7 milyon 465 bini geçti.

ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getireceği belirtildi.

ABD'nin ayrıca Şengen ülkeleri ve İngiltere'ye Kovid-19 salgını nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamasını kasım ayından itibaren gevşeteceği iddia edildi.

Avrupa Birliği (AB) de ABD'nin Kovid-19'a karşı aşıları tamamlanmış AB vatandaşlarına seyahat kısıtlamalarını kaldırmasını memnuniyetle karşıladı.

Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 30 bin 256 vaka ile günlük aktif vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Hindistan'ın ayrıca, Kovid-19 aşısı ihracatına ekim ayında devam edeceği bildirildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşılarının 5-11 yaş grubu çocuklarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğunu ve kullanım izni için en kısa sürede yetkili makamlara başvuracaklarını açıkladı.

İtalya'da, Kovid-19'a yönelik aşılama kampanyasında, 80 yaş üstü ve hastalıklar karşısında savunmasız kişilere aşının 3. dozu bugünden itibaren uygulanıyor.

Japonya'da Kovid-19 ve varyantlarıyla mücadelede üçüncü doz aşının uygulanması kararı verildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19'un Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü ülkenin en büyük kenti Auckland'daki dördüncü seviyedeki yasakların üçüncü seviyeye indirilerek 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kovid-19 için düşük riskli bölgelerde yüz yüze eğitimin pilot testini onayladı.

İsrail ablukası nedeniyle uzun yıllardır sağlık sektörü zorda olan Gazze Şeridi'nde son günlerde yapılan her 3 Kovid-19 testinden birinin pozitif çıkması dikkati çekiyor.

Kamboçya ve Tayland, Kovid-19 salgınına karşı aşılama kampanyalarını arttırdı.

Uganda'da son kullanma tarihi ay sonunda dolacak 455 bin doz Kovid-19 aşısının çöpe gitme riski bulunuyor.