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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

21.09.2021 21:06
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 230 milyon 65 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 717 bine ve iyileşenlerin sayısı 206 milyon 760 bine yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 230 milyon 65 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 717 bine ve iyileşenlerin sayısı 206 milyon 760 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 117 bini, Hindistan'da 33 milyon 529 bini, Brezilya'da 21 milyon 247 bini ve İngiltere'de 7 milyon 496 bini geçti.

Hindistan, İngiltere'nin Hint yetkililer tarafından verilen Kovid-19 aşı sertifikasını tanımama kararını "ayrımcı politika" olarak nitelendirdi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 160 bini geçerken, aşıların ülkede 112 bin 300 ölümü önlediği belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da futbol müsabakası, konser, tiyatro gibi büyük etkinliklerin yanı sıra gece hizmet veren eğlence merkezlerine, Kovid-19 aşısı yaptırmış ya da hastalıktan iyileşmiş kişilerin girmesine izin verilecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ne katılmak için New York'ta bulunan, aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun heyetindeki bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İran'da, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İngiltere menşeli aşıların ithalatını yasaklamasından 8 ay sonra ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman ortağı BionTech tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Belçika'da üretilen aşıya kullanım izni verildi.

Kovid-19'un Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'nın Victoria eyaletinde inşaat sektöründe çalışanlara aşı zorunluluğu getirilmesine tepki gösteren yüzlerce kişi, Melbourne'da gösteri düzenledi.

Japonya'da, Kovid-19'a karşı uygulanan Pfizer aşısının, etkisi ve güvenliğinin teyit edilmesi halinde 12 yaş altına uygulanabileceği kaydedildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide "aşıya adil erişimin vazgeçilmez" olduğunu belirtti.

Kazakistan'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 7 milyon 334 bine ulaşırken, salgınla mücadele tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ülkede toplu etkinliklerin yapılmasına izin verildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 2020'de tam zamanlı çalışanların yüzde 20'sinin salgın nedeniyle işini kaybettiği açıklandı.

Tayland'da, okul çağındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılama kampanyası devam ediyor.

Arjantin'de Kovid-19 salgınının yayılmasına karşı alınan bazı önlemler hafifletildi. Ülkede açık havada maske kullanım zorunluluğu kaldırıldı. Maske kullanım zorunluluğu, kapalı alanlarda ve kalabalığın bulunduğu yerlerde geçerli olmaya devam edecek.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Avusturya, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika
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