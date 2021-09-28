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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

28.09.2021 21:23
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 233 milyon 346 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 773 bine ve iyileşenlerin sayısı 210 milyon 132 bine yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 233 milyon 346 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 773 bine ve iyileşenlerin sayısı 210 milyon 132 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 950 bini, Hindistan'da 33 milyon 715 bini, Brezilya'da 21 milyon 366 bini ve İngiltere'de 7 milyon 736 bini geçti.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın, Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için ABD'de acil kullanım izni başvurusu yaptığı bildirildi.

New York Valisi Kathy Hochul, New York eyaletinde geçen ay alınan sağlık çalışanlarının Kovid-19 aşısı olmasını zorunlu kılan kararı imzaladı.

İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği seyirci kapasiteleri sınırlandırılan tiyatro, sinema ve statlara, "yeşil sertifika" göstermek koşuluyla alınacak izleyici sayısı artırılacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmalarını yeniden başlatacak.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de Kovid-19 salgınında dünya genelinde en yüksek risk grubunda olanlar için 2,4 milyar dolarlık aşıya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2020'nin, Filistin yönetiminin İsrail işgali ve Kovid-19 nedeniyle 1994'te kurulduğundan bu yana yaşadığı en zor ekonomik yıl olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bazı bölgelerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşandığını söyledi.

Japonya'da, hafif semptom gösteren Kovid-19 hastalarının tedavisi için "sotrovimab" ilacının kullanımı onaylandı.

Japonya'nın Kovid-19'a karşı aşılanmış yolcuların 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifleteceği bildirilirken, hükümet heyeti, Kovid-19'a karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını onayladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için ülke sınırlarının kapatılmasıyla 30 binden fazla hayatın kurtarıldığını ifade etti.

Avustralya'da ayrıca, 1 Kasım'dan itibaren Kovid-19 testlerinin evlerde de yapılabileceği açıklandı.

Zimbabve hükümeti, memurlara Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu getiren yasayı onayladı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, 12 yaş ve üzerindeki çocuklara da Kovid-19 aşısı uygulanacağını açıkladı. Umar, okullarda aşılamayla ilgili çalışma başlatılacağını kaydetti.

Kenya'ya 210 bin 600 doz Pfizer Kovid-19 aşısının ulaştığı bildirildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, İtalya, Pfizer, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika
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