Üye Girişi
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

29.09.2021 20:58
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 233 milyon 770 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 782 bine ve iyileşenlerin sayısı 210 milyon 613 bine yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 233 milyon 770 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 782 bine ve iyileşenlerin sayısı 210 milyon 613 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 60 bini, Hindistan'da 33 milyon 737 bini, Brezilya'da 21 milyon 381 bini ve İngiltere'de 7 milyon 771 bini geçti.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki hastane zinciri, Kovid-19 aşısı olmayan 175 çalışanının işine son verdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Kovid-19 aşısı olmayı tercih etmeyen oyuncularla ilgili daha sıkı tedbirler aldı. Aşılanma oranının yüzde 90'a ulaştığının açıklandığı ligdeki aşısız basketbolcular ise tesislere girmeden, takım arkadaşları ve teknik heyetle etkileşime geçmeden veya takımın organizasyonlarına katılmadan önce her gün test edilecek.

YouTube, uzmanların ülkede Kovid-19 aşılama sürecinin yavaşlamasından kısmen sorumlu tuttuğu aşı karşıtı aktivistlerin video kanallarını kapattığını ve dezenformasyon yasağını tüm aşıları içine alacak biçimde genişlettiğini açıkladı.

United Airlines, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 593 çalışanının işten çıkarma işlemlerini başlattığını bildirdi.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, ülkedeki Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle virüse karşı alınan tüm önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Belçika'da, 65 yaş üstündeki kişilerin, Kovid-19'a karşı mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşılardan üçüncü takviye doz yaptırabilmesi kararı alındı.

Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, 9 bin 666 ile nisan ayından bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Rusya'da, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 857 ile "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kayıtlara geçerken toplam ölü sayısı 206 bini aştı.

Sırbistan'ın Niş kentinde dünyanın 1,5 yıldır mücadele ettiği Kovid-19 salgınının toplum üzerindeki etkisini anlatan "Pandemi Günlüğü" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da mahkumların Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlandığı bildirildi.

Brezilya'da yaşlılara hizmet sağlayan bir sağlık kuruluşunun, doktorlarını Kovid-19 tedavisinde etkili olmayan klorokin adlı ilacı yazmaya zorladığı iddia edildi.

Cezayir, Çin'in Sinovac laboratuvarlarıyla ortak şekilde yerli Kovid-19 aşısının üretimine başladığını açıkladı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, COVIRAN Bereket, England, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü 20:41 Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür 19:59 İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor 19:48 Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor
Ağabeyini satırla yaralayıp, polise ihbar edenleri 19:39 Ağabeyini satırla yaralayıp, polise ihbar edenleri "Hepinizi vuracağım" diye tehdit etti 19:09 "İmam hatip" sözlerinden sonra Cübbeli'den tartışılacak bir çıkış daha: İşçisi geçinemeyen patronun hayrı kabul olmaz Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı 18:55 Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı
İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor 17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın 16:56 Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın

Son Dakika Haberleri
18:55 Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı
18:54 Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler
18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük
18:26 Fransa'da Galatasaray maçı öncesi alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın
17:51 Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü
17:46 Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını bildirdi
17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
17:36 Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu
17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti
17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı
Ankara'yı ayağa kaldıran olay! Okul görevlisi, öğrencileri taciz etti Ankara'yı ayağa kaldıran olay! Okul görevlisi, öğrencileri taciz etti         
21:00
İtalyanlar'dan Ebrar Karakurt'a yeni lakap! Milli voleybolcunun soyadından ilham aldılar İtalyanlar'dan Ebrar Karakurt'a yeni lakap! Milli voleybolcunun soyadından ilham aldılar         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 227 kişi vefat etti, 29 bin 386 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 227 kişi vefat etti, 29 bin 386 yeni vaka tespit edildi         
19:51
Son Dakika! Bakan Koca'dan Son Dakika! Bakan Koca'dan "Aşı kartı zorunluluğu" iddialarına yanıt: HES kodu dışında bir uygulamamız yok         
19:43
Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu         
19:09
Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler         
18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti         
16:12
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi         
15:16
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 21:05:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement