Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 235 milyon 607 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 814 bine ve iyileşenlerin sayısı 212 milyon 463 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 499 bini, Hindistan'da 33 milyon 833 bini, Brezilya'da 21 milyon 459 bini ve İngiltere'de 7 milyon 900 bini geçti.

Hollanda'da hükümetin, Kovid-19 ile mücadelede 25 Eylül'den itibaren özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve önceden Kovid-19 geçirenlere verilen "Korona Kartı" uygulamasını zorunlu hale getirmesi, yaklaşık 25 bin kişi tarafından protesto edildi.

Rusya'da, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 890 kişinin ölümüyle virüs kaynaklı "günlük en yüksek" can kaybı kayıtlara geçerken, haftanın başından bu virüs kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), yurt dışından gelecek 18 yaş üstündeki yolcuların yarından itibaren Adapass internet sitesinden "KKTC Yolcusu Giriş Formu"nu doldurması gerekecek.