Sakarya'da üretilen "taşınabilir ev"ler 8 ülkeye gönderiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da üretilen "taşınabilir ev"ler 8 ülkeye gönderiliyor

29.08.2022 14:22
Sakarya'da üretilen "taşınabilir ev"ler 8 ülkeye gönderiliyor

Kovid-19 salgınıyla talebin arttığı "taşınabilir ev"leri (tiny house) Sakarya'da üreten firma 8 ülkeye ihracat yapıyor.

Kovid-19 salgınıyla talebin arttığı "taşınabilir ev"leri (tiny house) Sakarya'da üreten firma 8 ülkeye ihracat yapıyor.

Kentte yaklaşık 18 yıldır inşaat sektöründe yer alan firma, salgın döneminde talebin artmasıyla bungalov ile O2 belgeli (trafiğe çıkış belgesi) "taşınabilir ev"lerin üretimine başladı.

Erenler ilçesindeki fabrikada imal edilen evlerden 200'ü ABD, Hollanda, Almanya, İngiltere, İsveç, Bulgaristan, Yunanistan ve Pakistan'a gönderildi.

Fabrikanın sahibi Gül Korkmaz (41), AA muhabirine, ihracat ağırlıklı üretim yapan bir firma olduklarını söyledi.

Salgın sürecinde insanların doğaya yöneldiğine, bu tür ürünlere talebin arttığına işaret eden Korkmaz, "O2 belgeli çekilebilen mobil evler üretmeye başladık. İnsanlar bunu hem hizmet sektöründe hem de ev olarak kullanabiliyorlar. Bağ ve bahçelerde çok fazla kullanılıyor." dedi.

Ürüne yoğun ilgi olduğunu dile getiren Korkmaz, Türkiye'de de yoğun talep bulunduğunu, ağırlıklı olarak Hollanda, Almanya, İngiltere, İsveç, Bulgaristan, Yunanistan, Pakistan ve ABD'ye ihracat gerçekleştirdiklerini, Orta Doğu'dan da talep aldıklarını anlattı.

"Kadın olarak ihracat yapmanın keyfini yaşıyorum"

Korkmaz, 90 kişiyi istihdam ettiklerini belirterek, "İstihdam kazandırdığımız için de çok mutluyuz. Kadın olarak ihracat yapmanın keyfini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu pazarda yer almanın kolay olmadığını dile getiren Korkmaz, çok yoğun çalışarak, fuarlara katılarak ve sosyal medya üzerinden kendilerini tanıttıklarını kaydetti.

Korkmaz, ürün kalitesini artırdıklarını aktararak şu bilgileri verdi:

"Ürün kalitesini Avrupa'nın üstüne çıkarmaya başladık. Bu zorlu bir süreçti, bu bizi gururlandırıyor. Ayda 30 tiny house yapıyoruz, bunu 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Genelde 4 kişilik ailelerin konaklayabileceği rahat modeller tercih ediliyor. Çok değişik talepler var. Mobil sauna bile üretiyoruz. Ürünlerimiz beğeniliyor, bu da bizi mutlu ediyor. Firma olarak Ar-Ge yapıyoruz. Yıllık 1750 satış hedefimiz var."

YORUMLAR
500
2022'nin ilk 7 ayında dış ticaret açığı 62 milyar 177 milyar dolara çıktı 2022'nin ilk 7 ayında dış ticaret açığı 62 milyar 177 milyar dolara çıktı Aydınlı judocular Sakarya'da tarih yazdı Aydınlı judocular Sakarya'da tarih yazdı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hollanda, İhracat, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da üretilen 'taşınabilir ev'ler 8 ülkeye gönderiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
11:34 CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:22:51. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da üretilen "taşınabilir ev"ler 8 ülkeye gönderiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement